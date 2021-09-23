flag
1/2 фунта без года (1559-1578). Малый портрет (Великобритания, Елизавета I)

Разновидность: Малый портрет

Аверс монеты - 1/2 фунта без года (1559-1578) Малый портрет - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета IРеверс монеты - 1/2 фунта без года (1559-1578) Малый портрет - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I

Фотография: St James’s Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,994)
  • Вес5,55 гр
  • Чистого золота (0,1774 oz) 5,5167 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЕлизавета I
  • Номинал1/2 фунта
  • Годбез года (1559-1578)
  • ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:7600 USD
График аукционных продаж 1/2 фунта без года (1559-1578) Малый портрет - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I
Цены на аукционах (2)Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 фунта без года (1559-1578) года. Малый портрет. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 108 проданному на аукционе St James’s Auctions за 7600 GBP. Торги состоялись 23 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 23 сентября 2021
ПродавецSt James’s
Дата23 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
10350 $
Цена в валюте аукциона 7600 GBP
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Heritage - 9 сентября 2019
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Heritage - 9 сентября 2019
ПродавецHeritage
Дата9 сентября 2019
СохранностьXF40 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Елизаветы I 1/2 фунта без года (1559-1578), разновидность - малый портрет?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 фунта без года (1559-1578), разновидность - малый портрет, составляет 7600 USD. В монете содержится 5,5167 гр чистого золота, поэтому ниже 839,55 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 фунта без года (1559-1578), вариант - малый портрет?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 фунта без года (1559-1578), вариант - малый портрет, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 фунта без года (1559-1578). Малый портрет?

Для продажи 1/2 фунта без года (1559-1578) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

