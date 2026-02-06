flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1/2 фунта без года (1559-1578). Широкий бюст (Великобритания, Елизавета I)

Разновидность: Широкий бюст

Аверс монеты - 1/2 фунта без года (1559-1578) Широкий бюст - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета IРеверс монеты - 1/2 фунта без года (1559-1578) Широкий бюст - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,994)
  • Вес5,55 гр
  • Чистого золота (0,1774 oz) 5,5167 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЕлизавета I
  • Номинал1/2 фунта
  • Годбез года (1559-1578)
  • ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:7200 USD
График аукционных продаж 1/2 фунта без года (1559-1578) Широкий бюст - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I
Цены на аукционах (30)Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 фунта без года (1559-1578) года. Широкий бюст. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 32189 проданному на аукционе Heritage Auctions за 28800 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Spink - 30 января 2026
ПродавецSpink
Дата30 января 2026
СохранностьVF
Цена
8974 $
Цена в валюте аукциона 6500 GBP
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 14 января 2026
ПродавецSt James’s
Дата14 января 2026
СохранностьMS61 NGC
Цена
16500 $
Цена в валюте аукциона 16500 USD
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Spink - 10 декабря 2025
ПродавецSpink
Дата10 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе GINZA - 15 ноября 2025
ПродавецGINZA
Дата15 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 24 ноября 2023
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата24 ноября 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Stack's - 15 октября 2023
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Stack's - 15 октября 2023
ПродавецStack's
Дата15 октября 2023
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Stack's - 16 августа 2023
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Stack's - 16 августа 2023
ПродавецStack's
Дата16 августа 2023
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Heritage - 9 января 2023
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Heritage - 9 января 2023
ПродавецHeritage
Дата9 января 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Stack's - 24 августа 2022
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Stack's - 24 августа 2022
ПродавецStack's
Дата24 августа 2022
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 14 июня 2022
ПродавецSt James’s
Дата14 июня 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 14 июня 2022
ПродавецSt James’s
Дата14 июня 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Heritage - 7 мая 2022
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Heritage - 7 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата7 мая 2022
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Stack's - 18 августа 2021
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Stack's - 18 августа 2021
ПродавецStack's
Дата18 августа 2021
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Stack's - 15 января 2021
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Stack's - 15 января 2021
ПродавецStack's
Дата15 января 2021
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе CNG - 23 сентября 2020
ПродавецCNG
Дата23 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе DNW - 22 апреля 2020
ПродавецDNW
Дата22 апреля 2020
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе CNG - 15 января 2020
ПродавецCNG
Дата15 января 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Goldberg - 5 июня 2019
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Goldberg - 5 июня 2019
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2019
СохранностьAU
Цена
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 4 апреля 2019
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата4 апреля 2019
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе CNG - 12 сентября 2018
ПродавецCNG
Дата12 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Елизаветы I 1/2 фунта без года (1559-1578), разновидность - широкий бюст?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 фунта без года (1559-1578), разновидность - широкий бюст, составляет 7200 USD. В монете содержится 5,5167 гр чистого золота, поэтому ниже 839,55 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 фунта без года (1559-1578), вариант - широкий бюст?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 фунта без года (1559-1578), вариант - широкий бюст, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 фунта без года (1559-1578). Широкий бюст?

Для продажи 1/2 фунта без года (1559-1578) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Елизаветы IМонеты Великобритании 1559 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом 1/2 фунтаНумизматические аукционы