1/2 фунта без года (1559-1578). Широкий бюст (Великобритания, Елизавета I)
Разновидность: Широкий бюст
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,994)
- Вес5,55 гр
- Чистого золота (0,1774 oz) 5,5167 гр
- Диаметр30 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЕлизавета I
- Номинал1/2 фунта
- Годбез года (1559-1578)
- ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 фунта без года (1559-1578) года. Широкий бюст. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 32189 проданному на аукционе Heritage Auctions за 28800 USD. Торги состоялись 9 января 2023.
Сколько стоит золотая монета Елизаветы I 1/2 фунта без года (1559-1578), разновидность - широкий бюст?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 фунта без года (1559-1578), разновидность - широкий бюст, составляет 7200 USD. В монете содержится 5,5167 гр чистого золота, поэтому ниже 839,55 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 фунта без года (1559-1578), вариант - широкий бюст?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 фунта без года (1559-1578), вариант - широкий бюст, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 фунта без года (1559-1578). Широкий бюст?
Для продажи 1/2 фунта без года (1559-1578) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.