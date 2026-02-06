1/2 фунта без года (1561-1570) (Великобритания, Елизавета I)
Техническая информация
- МеталлЗолото
- Вес5,55 гр
- Диаметр29 мм
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЕлизавета I
- Номинал1/2 фунта
- Годбез года (1561-1570)
- ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 фунта без года (1561-1570) года. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 1119 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 67500 USD. Торги состоялись 29 января 2024.
Сколько стоит золотая монета Елизаветы I 1/2 фунта без года (1561-1570)?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 фунта без года (1561-1570) составляет 20000 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 фунта без года (1561-1570)?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 фунта без года (1561-1570) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 фунта без года (1561-1570)?
Для продажи 1/2 фунта без года (1561-1570) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.