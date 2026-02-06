flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1/2 фунта без года (1561-1570) (Великобритания, Елизавета I)

Аверс монеты - 1/2 фунта без года (1561-1570) - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета IРеверс монеты - 1/2 фунта без года (1561-1570) - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото
  • Вес5,55 гр
  • Диаметр29 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЕлизавета I
  • Номинал1/2 фунта
  • Годбез года (1561-1570)
  • ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:20000 USD
График аукционных продаж 1/2 фунта без года (1561-1570) - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 фунта без года (1561-1570) года. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 1119 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 67500 USD. Торги состоялись 29 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 фунта без года (1561-1570) на аукционе Schulman - 18 декабря 2025
ПродавецSchulman
Дата18 декабря 2025
СохранностьXF
Цена
15264 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Великобритания 1/2 фунта без года (1561-1570) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
22842 $
Цена в валюте аукциона 17000 GBP
Великобритания 1/2 фунта без года (1561-1570) на аукционе St James’s - 24 сентября 2025
ПродавецSt James’s
Дата24 сентября 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1561-1570) на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 сентября 2025
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата16 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 фунта без года (1561-1570) на аукционе Morton & Eden - 23 июля 2025
ПродавецMorton & Eden
Дата23 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1561-1570) на аукционе St James’s - 15 июля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1561-1570) на аукционе Stack's - 13 марта 2025
ПродавецStack's
Дата13 марта 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1561-1570) на аукционе St James’s - 15 января 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 января 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1561-1570) на аукционе Spink - 9 января 2025
ПродавецSpink
Дата9 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1561-1570) на аукционе GINZA - 16 ноября 2024
ПродавецGINZA
Дата16 ноября 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1561-1570) на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1561-1570) на аукционе NOONANS - 7 февраля 2024
ПродавецNOONANS
Дата7 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1561-1570) на аукционе Goldberg - 31 января 2024
ПродавецGoldberg
Дата31 января 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1561-1570) на аукционе NOONANS - 19 июля 2023
ПродавецNOONANS
Дата19 июля 2023
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1561-1570) на аукционе NOONANS - 19 июля 2023
ПродавецNOONANS
Дата19 июля 2023
СохранностьXF
Цена
******
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1561-1570) на аукционе NOONANS - 19 июля 2023
ПродавецNOONANS
Дата19 июля 2023
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1561-1570) на аукционе NOONANS - 19 июля 2023
ПродавецNOONANS
Дата19 июля 2023
СохранностьXF
Цена
******
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1561-1570) на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьXF
Цена
******
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1561-1570) на аукционе St James’s - 14 июня 2022
ПродавецSt James’s
Дата14 июня 2022
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1561-1570) на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 марта 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 марта 2022
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1/2 фунта без года (1561-1570) на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
******

Сколько стоит золотая монета Елизаветы I 1/2 фунта без года (1561-1570)?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 фунта без года (1561-1570) составляет 20000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 фунта без года (1561-1570)?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 фунта без года (1561-1570) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 фунта без года (1561-1570)?

Для продажи 1/2 фунта без года (1561-1570) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
