1 крона без года (1559-1578). Обводка точками (Великобритания, Елизавета I)
Разновидность: Обводка точками
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,994)
- Вес2,83 гр
- Чистого золота (0,0904 oz) 2,813 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЕлизавета I
- Номинал1 крона
- Годбез года (1559-1578)
- ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1559-1578) года. Обводка точками. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 12250 GBP. Торги состоялись 15 октября 2020.
Сколько стоит золотая монета Елизаветы I 1 крона без года (1559-1578), разновидность - обводка точками?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1 крона без года (1559-1578), разновидность - обводка точками, составляет 4400 USD. В монете содержится 2,813 гр чистого золота, поэтому ниже 427,82 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1559-1578), вариант - обводка точками?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1559-1578), вариант - обводка точками, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
