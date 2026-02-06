flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1 крона без года (1559-1578). Обводка точками (Великобритания, Елизавета I)

Разновидность: Обводка точками

Аверс монеты - 1 крона без года (1559-1578) Обводка точками - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета IРеверс монеты - 1 крона без года (1559-1578) Обводка точками - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,994)
  • Вес2,83 гр
  • Чистого золота (0,0904 oz) 2,813 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЕлизавета I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1559-1578)
  • ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:4400 USD
График аукционных продаж 1 крона без года (1559-1578) Обводка точками - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I
Цены на аукционах (31)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1559-1578) года. Обводка точками. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 12250 GBP. Торги состоялись 15 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 15 января 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 января 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
6000 $
Цена в валюте аукциона 6000 USD
Великобритания 1 крона без года (1559-1578) на аукционе Sovereign Rarities - 19 ноября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата19 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
4311 $
Цена в валюте аукциона 3400 GBP
Великобритания 1 крона без года (1559-1578) на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1559-1578) на аукционе Bruun Rasmussen - 21 января 2024
ПродавецBruun Rasmussen
Дата21 января 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1559-1578) на аукционе Bruun Rasmussen - 7 ноября 2023
ПродавецBruun Rasmussen
Дата7 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Великобритания 1 крона без года (1559-1578) на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьMS60 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 14 июня 2022
ПродавецSt James’s
Дата14 июня 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 14 июня 2022
ПродавецSt James’s
Дата14 июня 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 14 июня 2022
ПродавецSt James’s
Дата14 июня 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1559-1578) на аукционе Spink - 23 января 2022
ПродавецSpink
Дата23 января 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 23 сентября 2021
ПродавецSt James’s
Дата23 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 23 сентября 2021
ПродавецSt James’s
Дата23 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1559-1578) на аукционе Stack's - 18 августа 2021
ПродавецStack's
Дата18 августа 2021
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1559-1578) на аукционе Baldwin's of St. James's - 15 октября 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата15 октября 2020
СохранностьAU
Цена
Великобритания 1 крона без года (1559-1578) на аукционе CNG - 15 января 2020
ПродавецCNG
Дата15 января 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1559-1578) на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1559-1578) на аукционе CNG - 12 сентября 2018
ПродавецCNG
Дата12 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1559-1578) на аукционе CNG - 14 марта 2018
ПродавецCNG
Дата14 марта 2018
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1559-1578) на аукционе Morton & Eden - 8 декабря 2017
ПродавецMorton & Eden
Дата8 декабря 2017
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1559-1578) на аукционе Stack's - 19 августа 2015
Великобритания 1 крона без года (1559-1578) на аукционе Stack's - 19 августа 2015
ПродавецStack's
Дата19 августа 2015
СохранностьXF40 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1559-1578) на аукционе Spink - 24 сентября 2013
ПродавецSpink
Дата24 сентября 2013
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит золотая монета Елизаветы I 1 крона без года (1559-1578), разновидность - обводка точками?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1 крона без года (1559-1578), разновидность - обводка точками, составляет 4400 USD. В монете содержится 2,813 гр чистого золота, поэтому ниже 427,82 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1559-1578), вариант - обводка точками?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1559-1578), вариант - обводка точками, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона без года (1559-1578). Обводка точками?

Для продажи 1 крона без года (1559-1578) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

