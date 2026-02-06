flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578). Широкий бюст (Великобритания, Елизавета I)

Разновидность: Широкий бюст

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) Широкий бюст - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета IРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) Широкий бюст - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I

Фотография: Spink

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,994)
  • Вес1,4 гр
  • Чистого золота (0,0447 oz) 1,3916 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЕлизавета I
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Годбез года (1559-1578)
  • ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:3100 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) Широкий бюст - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I
Цены на аукционах (11)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) года. Широкий бюст. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе St James’s Auctions за 5200 GBP. Торги состоялись 23 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе Spink - 3 апреля 2023
ПродавецSpink
Дата3 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
2704 $
Цена в валюте аукциона 2200 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 14 июня 2022
ПродавецSt James’s
Дата14 июня 2022
СохранностьF
Цена
2796 $
Цена в валюте аукциона 2300 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 14 июня 2022
ПродавецSt James’s
Дата14 июня 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 23 сентября 2021
ПродавецSt James’s
Дата23 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе Morton & Eden - 28 ноября 2019
ПродавецMorton & Eden
Дата28 ноября 2019
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе Morton & Eden - 8 декабря 2017
ПродавецMorton & Eden
Дата8 декабря 2017
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе Spink - 26 сентября 2016
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2016
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе Baldwin's of St. James's - 19 апреля 2012
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата19 апреля 2012
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе Spink - 22 июня 2011
ПродавецSpink
Дата22 июня 2011
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе Spink - 1 декабря 2005
ПродавецSpink
Дата1 декабря 2005
СохранностьF
Цена
Сколько стоит золотая монета Елизаветы I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578), разновидность - широкий бюст?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578), разновидность - широкий бюст, составляет 3100 USD. В монете содержится 1,3916 гр чистого золота, поэтому ниже 211,54 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578), вариант - широкий бюст?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578), вариант - широкий бюст, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578). Широкий бюст?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

