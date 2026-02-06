1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578). Широкий бюст (Великобритания, Елизавета I)
Разновидность: Широкий бюст
Фотография: Spink
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,994)
- Вес1,4 гр
- Чистого золота (0,0447 oz) 1,3916 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЕлизавета I
- Номинал1/2 кроны (Полукрона)
- Годбез года (1559-1578)
- ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) года. Широкий бюст. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе St James’s Auctions за 5200 GBP. Торги состоялись 23 сентября 2021.
Сколько стоит золотая монета Елизаветы I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578), разновидность - широкий бюст?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578), разновидность - широкий бюст, составляет 3100 USD. В монете содержится 1,3916 гр чистого золота, поэтому ниже 211,54 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578), вариант - широкий бюст?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578), вариант - широкий бюст, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578). Широкий бюст?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.