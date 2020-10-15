1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570) (Великобритания, Елизавета I)
Техническая информация
- МеталлЗолото
- Вес1,4 гр
- Диаметр17 мм
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЕлизавета I
- Номинал1/2 кроны (Полукрона)
- Годбез года (1561-1570)
- ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570) года. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 29000 GBP. Торги состоялись 15 октября 2020.
Сколько стоит золотая монета Елизаветы I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570)?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570) составляет 22000 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570)?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570)?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.