1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570) (Великобритания, Елизавета I)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570) - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета IРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570) - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлЗолото
  • Вес1,4 гр
  • Диаметр17 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЕлизавета I
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Годбез года (1561-1570)
  • ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:22000 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570) - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570) года. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 29000 GBP. Торги состоялись 15 октября 2020.

Сохранность
Сервис
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
10749 $
Цена в валюте аукциона 8000 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570) на аукционе NOONANS - 19 июля 2023
ПродавецNOONANS
Дата19 июля 2023
СохранностьXF
Цена
11731 $
Цена в валюте аукциона 9000 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570) на аукционе Baldwin's of St. James's - 15 октября 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата15 октября 2020
СохранностьUNC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570) на аукционе DNW - 20 сентября 2018
ПродавецDNW
Дата20 сентября 2018
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570) на аукционе Baldwin's of St. James's - 16 декабря 2014
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата16 декабря 2014
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570) на аукционе Baldwin's of St. James's - 5 марта 2014
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата5 марта 2014
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570) на аукционе Stack's - 16 августа 2013
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570) на аукционе Stack's - 16 августа 2013
ПродавецStack's
Дата16 августа 2013
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит золотая монета Елизаветы I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570)?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570) составляет 22000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570)?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570)?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
