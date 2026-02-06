flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Риал без года (1583-1600) (Великобритания, Елизавета I)

Аверс монеты - Риал без года (1583-1600) - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета IРеверс монеты - Риал без года (1583-1600) - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,995)
  • Вес7,55 гр
  • Чистого золота (0,2415 oz) 7,5122 гр
  • Диаметр34 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЕлизавета I
  • НоминалРиал
  • Годбез года (1583-1600)
  • ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:83000 USD
График аукционных продаж Риал без года (1583-1600) - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I
Цены на аукционах (24)

Узнайте актуальную стоимость британской монеты риал без года (1583-1600) года. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 31074 проданному на аукционе Heritage Auctions за 372000 USD. Торги состоялись 6 ноября 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Риал без года (1583-1600) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
80618 $
Цена в валюте аукциона 60000 GBP
Великобритания Риал без года (1583-1600) на аукционе CNG - 11 января 2023
ПродавецCNG
Дата11 января 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
110000 $
Цена в валюте аукциона 110000 USD
Великобритания Риал без года (1583-1600) на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания Риал без года (1583-1600) на аукционе Künker - 26 января 2022
ПродавецKünker
Дата26 января 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
Великобритания Риал без года (1583-1600) на аукционе Spink - 28 сентября 2021
Великобритания Риал без года (1583-1600) на аукционе Spink - 28 сентября 2021
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2021
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания Риал без года (1583-1600) на аукционе St James’s - 23 сентября 2021
ПродавецSt James’s
Дата23 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания Риал без года (1583-1600) на аукционе Sovereign Rarities - 27 апреля 2021
ПродавецSovereign Rarities
Дата27 апреля 2021
СохранностьMS61 NGC
Цена
Великобритания Риал без года (1583-1600) на аукционе Baldwin's of St. James's - 15 октября 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата15 октября 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания Риал без года (1583-1600) на аукционе Heritage - 27 апреля 2020
Великобритания Риал без года (1583-1600) на аукционе Heritage - 27 апреля 2020
ПродавецHeritage
Дата27 апреля 2020
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Великобритания Риал без года (1583-1600) на аукционе Heritage - 13 января 2020
Великобритания Риал без года (1583-1600) на аукционе Heritage - 13 января 2020
ПродавецHeritage
Дата13 января 2020
СохранностьXF45 NGC
Цена
Великобритания Риал без года (1583-1600) на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2019
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания Риал без года (1583-1600) на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
Великобритания Риал без года (1583-1600) на аукционе Schulman - 24 мая 2019
ПродавецSchulman
Дата24 мая 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания Риал без года (1583-1600) на аукционе Sovereign Rarities - 25 сентября 2018
ПродавецSovereign Rarities
Дата25 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания Риал без года (1583-1600) на аукционе Schulman - 1 марта 2018
ПродавецSchulman
Дата1 марта 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания Риал без года (1583-1600) на аукционе Morton & Eden - 8 декабря 2017
ПродавецMorton & Eden
Дата8 декабря 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания Риал без года (1583-1600) на аукционе Goldberg - 15 февраля 2017
Великобритания Риал без года (1583-1600) на аукционе Goldberg - 15 февраля 2017
ПродавецGoldberg
Дата15 февраля 2017
СохранностьMS63 NGC
Цена
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата30 ноября 2016
СохранностьVF
Великобритания Риал без года (1583-1600) на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 5 мая 2015
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата5 мая 2015
СохранностьНет оценки
Великобритания Риал без года (1583-1600) на аукционе Baldwin's of St. James's - 5 марта 2014
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата5 марта 2014
СохранностьVF
Великобритания Риал без года (1583-1600) на аукционе Stack's - 16 августа 2013
Великобритания Риал без года (1583-1600) на аукционе Stack's - 16 августа 2013
ПродавецStack's
Дата16 августа 2013
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит золотая монета Елизаветы I риал без года (1583-1600)?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты риал без года (1583-1600) составляет 83000 USD. В монете содержится 7,5122 гр чистого золота, поэтому ниже 1151,95 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене риал без года (1583-1600)?

Информация о текущей стоимости британской монеты риал без года (1583-1600) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету риал без года (1583-1600)?

Для продажи риал без года (1583-1600) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

