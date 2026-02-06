Риал без года (1583-1600) (Великобритания, Елизавета I)

Сколько стоит золотая монета Елизаветы I риал без года (1583-1600)? По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты риал без года (1583-1600) составляет 83000 USD. В монете содержится 7,5122 гр чистого золота, поэтому ниже 1151,95 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене риал без года (1583-1600)? Информация о текущей стоимости британской монеты риал без года (1583-1600) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.