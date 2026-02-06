Риал без года (1583-1600) (Великобритания, Елизавета I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,995)
- Вес7,55 гр
- Чистого золота (0,2415 oz) 7,5122 гр
- Диаметр34 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЕлизавета I
- НоминалРиал
- Годбез года (1583-1600)
- ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты риал без года (1583-1600) года. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 31074 проданному на аукционе Heritage Auctions за 372000 USD. Торги состоялись 6 ноября 2025.
Сколько стоит золотая монета Елизаветы I риал без года (1583-1600)?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты риал без года (1583-1600) составляет 83000 USD. В монете содержится 7,5122 гр чистого золота, поэтому ниже 1151,95 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене риал без года (1583-1600)?
Информация о текущей стоимости британской монеты риал без года (1583-1600) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету риал без года (1583-1600)?
Для продажи риал без года (1583-1600) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.