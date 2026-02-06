1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) (Великобритания, Елизавета I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,916)
- Вес1,4 гр
- Чистого золота (0,0412 oz) 1,2824 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЕлизавета I
- Номинал1/2 кроны (Полукрона)
- Годбез года (1583-1603)
- ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) года. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Spink за 32000 GBP. Торги состоялись 28 сентября 2021.
Сколько стоит золотая монета Елизаветы I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603)?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) составляет 7000 USD. В монете содержится 1,2824 гр чистого золота, поэтому ниже 194,98 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603)?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603)?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.