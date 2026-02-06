flag
1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) (Великобритания, Елизавета I)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета IРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,916)
  • Вес1,4 гр
  • Чистого золота (0,0412 oz) 1,2824 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЕлизавета I
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Годбез года (1583-1603)
  • ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:7000 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) года. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Spink за 32000 GBP. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
11421 $
Цена в валюте аукциона 8500 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
5106 $
Цена в валюте аукциона 3800 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) на аукционе St James’s - 8 ноября 2023
ПродавецSt James’s
Дата8 ноября 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) на аукционе St James’s - 17 ноября 2022
ПродавецSt James’s
Дата17 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) на аукционе St James’s - 14 июня 2022
ПродавецSt James’s
Дата14 июня 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) на аукционе St James’s - 14 июня 2022
ПродавецSt James’s
Дата14 июня 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) на аукционе St James’s - 14 июня 2022
ПродавецSt James’s
Дата14 июня 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) на аукционе St James’s - 14 июня 2022
ПродавецSt James’s
Дата14 июня 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) на аукционе Spink - 28 сентября 2021
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) на аукционе Spink - 28 сентября 2021
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2021
СохранностьMS60 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) на аукционе Spink - 28 сентября 2021
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) на аукционе Spink - 28 сентября 2021
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) на аукционе St James’s - 23 сентября 2021
ПродавецSt James’s
Дата23 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) на аукционе St James’s - 23 сентября 2021
ПродавецSt James’s
Дата23 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) на аукционе St James’s - 23 сентября 2021
ПродавецSt James’s
Дата23 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) на аукционе Baldwin's of St. James's - 15 октября 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата15 октября 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) на аукционе Baldwin's of St. James's - 25 марта 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата25 марта 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) на аукционе Baldwin's of St. James's - 13 января 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата13 января 2019
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) на аукционе Heritage - 10 апреля 2017
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) на аукционе Heritage - 10 апреля 2017
ПродавецHeritage
Дата10 апреля 2017
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) на аукционе Heritage - 9 января 2017
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) на аукционе Heritage - 9 января 2017
ПродавецHeritage
Дата9 января 2017
СохранностьAU58 PCGS
Цена

Сколько стоит золотая монета Елизаветы I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603)?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) составляет 7000 USD. В монете содержится 1,2824 гр чистого золота, поэтому ниже 194,98 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603)?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603)?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

