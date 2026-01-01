Каталог
Великобритания
Период:
1559-1952
1559-1952
Елизавета I
1559-1602
Яков I
1603-1625
Карл I
1625-1649
Содружество
1649-1660
Оливер Кромвель
1656-1658
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг III
1760-1820
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
Виктория
1837-1901
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Эдуард VIII
1936-1936
Георг VI
1936-1952
Главная
Каталог
Великобритания
1609
Монеты Великобритании 1609 года
Выберите категорию
Все
Все
Золото
Серебро
Медь
Золотые монеты
Роуз Риал без года (1604-1619) Второй выпуск
Средняя цена
13000 $
Продажи
0
134
Риал «Шпора» без года (1604-1619) Второй выпуск
Средняя цена
59000 $
Продажи
0
31
Энджел без года (1604-1619) Второй выпуск
Средняя цена
6600 $
Продажи
0
19
Энджел без года (1604-1619) Второй выпуск
Отверстие
Средняя цена
1900 $
Продажи
0
21
1/2 энджела без года (1604-1619) Второй выпуск
Средняя цена
21000 $
Продажи
0
2
Юнайт без года (1604-1619) Второй бюст
Средняя цена
3200 $
Продажи
1
159
Юнайт без года (1604-1619) Четвёртый бюст
Средняя цена
4200 $
Продажи
0
346
Юнайт без года (1604-1619) Пятый бюст
Средняя цена
1900 $
Продажи
3
142
2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) Третий бюст
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
22
2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) Четвёртый бюст
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
76
2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) Пятый бюст
Средняя цена
2200 $
Продажи
0
92
1 крона без года (1604-1619) Первый бюст
Средняя цена
1800 $
Продажи
1
83
1 крона без года (1604-1619) Третий бюст
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
47
1 крона без года (1604-1619) Пятый бюст
Средняя цена
880 $
Продажи
0
52
1 крона без года (1604-1619) Чертополох
Средняя цена
1500 $
Продажи
1
60
1 крона без года (1604-1619) Чертополох
IR с одной стороны или отсутствует
Средняя цена
880 $
Продажи
0
7
1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) Первый бюст
Средняя цена
610 $
Продажи
0
51
1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) Третий бюст
Средняя цена
460 $
Продажи
0
24
1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) Пятый бюст
Средняя цена
630 $
Продажи
0
54
Серебряные монеты
1 крона без года (1604-1619) Второй выпуск
"QVAE DEVS"
Средняя цена
4900 $
Продажи
0
74
1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) Второй выпуск
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
18
1 шиллинг без года (1604-1619) Третий бюст
Средняя цена
240 $
Продажи
0
132
1 шиллинг без года (1604-1619) Четвёртый бюст
Средняя цена
3600 $
Продажи
1
143
1 шиллинг без года (1604-1619) Пятый бюст
Средняя цена
260 $
Продажи
0
110
6 пенсов 1609 Четвёртый бюст
Средняя цена
170 $
Продажи
0
5
2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) Второй выпуск
Средняя цена
110 $
Продажи
1
87
Пенни без года (1604-1619) Второй выпуск
Средняя цена
120 $
Продажи
0
45
1/2 пенни без года (1604-1619) Второй выпуск
Средняя цена
140 $
Продажи
0
27
Медные монеты
Фартинг без года (1603-1625)
Средняя цена
130 $
Продажи
0
45
Фартинг без года (1603-1625)
Овальная форма
Средняя цена
190 $
Продажи
0
6
