flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес2 гр
  • Чистого золота (0,059 oz) 1,834 гр
  • Диаметр20,5 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1604-1619)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:1500 USD
График аукционных продаж 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (59)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1604-1619) года "Чертополох". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 5340 проданному на аукционе Spink за 5000 GBP. Торги состоялись 29 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
1008 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе Heritage - 8 сентября 2025
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе Heritage - 8 сентября 2025
ПродавецHeritage
Дата8 сентября 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
2220 $
Цена в валюте аукциона 2220 USD
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе Heritage - 29 августа 2025
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе NOONANS - 29 мая 2025
ПродавецNOONANS
Дата29 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе NOONANS - 6 марта 2025
ПродавецNOONANS
Дата6 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе Tennants Auctioneers - 20 ноября 2024
ПродавецTennants Auctioneers
Дата20 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе Auction World - 14 июля 2024
ПродавецAuction World
Дата14 июля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе NOONANS - 27 июня 2024
ПродавецNOONANS
Дата27 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе CNG - 5 июня 2024
ПродавецCNG
Дата5 июня 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе NOONANS - 7 февраля 2024
ПродавецNOONANS
Дата7 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе Stack's - 13 января 2024
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе Stack's - 13 января 2024
ПродавецStack's
Дата13 января 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе CNG - 20 сентября 2023
ПродавецCNG
Дата20 сентября 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе Stack's - 16 августа 2023
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе Stack's - 16 августа 2023
ПродавецStack's
Дата16 августа 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 марта 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе Spink - 28 января 2022
ПродавецSpink
Дата28 января 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе Spink - 28 сентября 2021
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе Spink - 28 сентября 2021
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе Spink - 29 апреля 2021
ПродавецSpink
Дата29 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе NOONANS - 4 марта 2026
ПродавецNOONANS
Дата4 марта 2026
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Якова I 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" составляет 1500 USD. В монете содержится 1,834 гр чистого золота, поэтому ниже 281,43 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох"?

Для продажи 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Якова IМонеты Великобритании 1604 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом 1 кронаНумизматические аукционы