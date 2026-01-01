ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952
Золотые монеты 1 крона Якова I - Великобритания
1 крона 1603Первая чеканка
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1603-1604)07
1 крона 1604Первый бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1604-1619)183
1 крона 1604Третий бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1604-1619)047
1 крона 1604Пятый бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1604-1619)052
1 крона 1604Чертополох
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1604-1619)160без года (1604-1619)IR с одной стороны или отсутствует07
