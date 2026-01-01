flag
Великобритания

Золотые монеты 1 крона Якова I - Великобритания

1 крона 1603

Первая чеканка
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1603-1604)07
1 крона 1604

Первый бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1604-1619)183
1 крона 1604

Третий бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1604-1619)047
1 крона 1604

Пятый бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1604-1619)052
1 крона 1604

Чертополох
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1604-1619)160без года (1604-1619)IR с одной стороны или отсутствует07
