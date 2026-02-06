flag
1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого золота (0,0737 oz) 2,2925 гр
  • Диаметр22 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1604-1619)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1500 USD
График аукционных продаж 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1604-1619) года "Третий бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 914 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 41400 USD. Торги состоялись 26 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 28 ноября 2025
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата28 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 1300 AUD
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Katz - 23 ноября 2025
ПродавецKatz
Дата23 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
2774 $
Цена в валюте аукциона 2409 EUR
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе MDC Monaco - 9 ноября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата9 ноября 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Katz - 31 августа 2025
ПродавецKatz
Дата31 августа 2025
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Stack's - 12 августа 2024
ПродавецStack's
Дата12 августа 2024
СохранностьXF40 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьXF45 PCGS
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Leu - 26 февраля 2024
ПродавецLeu
Дата26 февраля 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 18 февраля 2024
ПродавецHeritage
Дата18 февраля 2024
СохранностьAU50 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Spink - 27 января 2024
ПродавецSpink
Дата27 января 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Bruun Rasmussen - 7 ноября 2023
ПродавецBruun Rasmussen
Дата7 ноября 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Spink - 28 сентября 2023
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 19 августа 2023
ПродавецHeritage
Дата19 августа 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Stack's - 16 августа 2023
ПродавецStack's
Дата16 августа 2023
СохранностьVF25 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе CNG - 24 мая 2023
ПродавецCNG
Дата24 мая 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе CNG - 20 октября 2022
ПродавецCNG
Дата20 октября 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе V. GADOURY - 15 октября 2022
ПродавецV. GADOURY
Дата15 октября 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Morton & Eden - 21 июля 2022
ПродавецMorton & Eden
Дата21 июля 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 7 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата7 мая 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Якова I 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст" составляет 1500 USD. В монете содержится 2,2925 гр чистого золота, поэтому ниже 351,55 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст"?

Для продажи 1 крона без года (1604-1619) "Третий бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

