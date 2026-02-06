1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" (Великобритания, Яков I)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес2,75 гр
- Чистого золота (0,0811 oz) 2,5217 гр
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал1 крона
- Годбез года (1603-1604)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1603-1604) года "Первая чеканка". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 1007 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 15500 GBP. Торги состоялись 30 сентября 2016.
Сколько стоит золотая монета Якова I 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" составляет 13000 USD. В монете содержится 2,5217 гр чистого золота, поэтому ниже 386,85 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка"?
Для продажи 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.