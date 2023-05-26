flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого золота (0,0737 oz) 2,2925 гр
  • Диаметр22 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1604-1619)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1800 USD
График аукционных продаж 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (79)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1604-1619) года "Первый бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 22064 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6000 USD. Торги состоялись 8 сентября 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Numismatica Genevensis - 24 ноября 2025
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата24 ноября 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
3462 $
Цена в валюте аукциона 2800 CHF
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьF
Цена
739 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Heritage - 8 сентября 2025
ПродавецHeritage
Дата8 сентября 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Heritage - 8 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата8 июня 2025
СохранностьAU53 PCGS
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе NOONANS - 6 марта 2025
ПродавецNOONANS
Дата6 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Schulman - 23 октября 2024
ПродавецSchulman
Дата23 октября 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 июля 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 июля 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Heritage - 9 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата9 июня 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе St James’s - 5 июня 2024
ПродавецSt James’s
Дата5 июня 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьAU53 PCGS
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе CNG - 29 мая 2024
ПродавецCNG
Дата29 мая 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе MDC Monaco - 4 мая 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата4 мая 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Teutoburger - 16 апреля 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Heritage - 18 января 2024
ПродавецHeritage
Дата18 января 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Teutoburger - 4 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата4 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 24 ноября 2023
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата24 ноября 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 24 ноября 2023
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата24 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе CNG - 4 октября 2023
ПродавецCNG
Дата4 октября 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Heritage Eur - 26 мая 2023
ПродавецHeritage Eur
Дата26 мая 2023
СохранностьVF
Цена
Где купить?
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Teutoburger - 14 марта 2026
ПродавецTeutoburger
Дата14 марта 2026
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Якова I 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст" составляет 1800 USD. В монете содержится 2,2925 гр чистого золота, поэтому ниже 351,55 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст"?

Для продажи 1 крона без года (1604-1619) "Первый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

