1 крона без года (1604-1619) "Чертополох". IR с одной стороны или отсутствует (Великобритания, Яков I)
Разновидность: IR с одной стороны или отсутствует
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес2 гр
- Чистого золота (0,059 oz) 1,834 гр
- Диаметр20,5 мм
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал1 крона
- Годбез года (1604-1619)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1604-1619) года "Чертополох". IR с одной стороны или отсутствует. Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 1123 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 900 GBP. Торги состоялись 11 октября 2021.
Сколько стоит золотая монета Якова I 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох", разновидность - iR с одной стороны или отсутствует?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох", разновидность - iR с одной стороны или отсутствует, составляет 880 USD. В монете содержится 1,834 гр чистого золота, поэтому ниже 281,43 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох", вариант - iR с одной стороны или отсутствует?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох", вариант - iR с одной стороны или отсутствует, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох". IR с одной стороны или отсутствует?
Для продажи 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.