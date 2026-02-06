flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1 крона без года (1604-1619) "Чертополох". IR с одной стороны или отсутствует (Великобритания, Яков I)

Разновидность: IR с одной стороны или отсутствует

Аверс монеты - 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" IR с одной стороны или отсутствует - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" IR с одной стороны или отсутствует - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес2 гр
  • Чистого золота (0,059 oz) 1,834 гр
  • Диаметр20,5 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1604-1619)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:880 USD
График аукционных продаж 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" IR с одной стороны или отсутствует - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (7)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1604-1619) года "Чертополох". IR с одной стороны или отсутствует. Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 1123 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 900 GBP. Торги состоялись 11 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 24 ноября 2023
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата24 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
853 $
Цена в валюте аукциона 1300 AUD
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе NOONANS - 16 ноября 2022
ПродавецNOONANS
Дата16 ноября 2022
СохранностьF
Цена
772 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе Morton & Eden - 21 июля 2022
ПродавецMorton & Eden
Дата21 июля 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьXF45 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе DNW - 12 октября 2021
ПродавецDNW
Дата12 октября 2021
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе London Coins - 6 сентября 2020
ПродавецLondon Coins
Дата6 сентября 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" на аукционе SINCONA - 20 мая 2019
ПродавецSINCONA
Дата20 мая 2019
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит золотая монета Якова I 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох", разновидность - iR с одной стороны или отсутствует?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох", разновидность - iR с одной стороны или отсутствует, составляет 880 USD. В монете содержится 1,834 гр чистого золота, поэтому ниже 281,43 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох", вариант - iR с одной стороны или отсутствует?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох", вариант - iR с одной стороны или отсутствует, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох". IR с одной стороны или отсутствует?

Для продажи 1 крона без года (1604-1619) "Чертополох" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

