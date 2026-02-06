flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого золота (0,0737 oz) 2,2925 гр
  • Диаметр22 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1604-1619)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:880 USD
График аукционных продаж 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1604-1619) года "Пятый бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе Spink за 2300 GBP. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе The Coinery - 23 ноября 2025
ПродавецThe Coinery
Дата23 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
536 $
Цена в валюте аукциона 410 GBP
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьF
Цена
699 $
Цена в валюте аукциона 520 GBP
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Heritage - 9 июня 2024
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Heritage - 9 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата9 июня 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Roxbury’s - 7 июля 2023
ПродавецRoxbury’s
Дата7 июля 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Solidus Numismatik - 4 июля 2023
ПродавецSolidus Numismatik
Дата4 июля 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Solidus Numismatik - 13 июня 2023
ПродавецSolidus Numismatik
Дата13 июня 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе CNG - 24 мая 2023
ПродавецCNG
Дата24 мая 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Stack's - 19 января 2023
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Stack's - 19 января 2023
ПродавецStack's
Дата19 января 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Heritage - 12 января 2023
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Heritage - 12 января 2023
ПродавецHeritage
Дата12 января 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе SINCONA - 23 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата23 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 28 сентября 2021
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 28 сентября 2021
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2021
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 22 сентября 2021
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 22 сентября 2021
ПродавецSpink
Дата22 сентября 2021
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе DNW - 8 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата8 сентября 2021
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе London Coins - 6 июня 2021
ПродавецLondon Coins
Дата6 июня 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Roma Numismatics - 25 марта 2021
ПродавецRoma Numismatics
Дата25 марта 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе DNW - 9 февраля 2021
ПродавецDNW
Дата9 февраля 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Heritage - 28 января 2021
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Heritage - 28 января 2021
ПродавецHeritage
Дата28 января 2021
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе CNG - 27 января 2021
ПродавецCNG
Дата27 января 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 2 июня 2020
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 2 июня 2020
ПродавецSpink
Дата2 июня 2020
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Сколько стоит золотая монета Якова I 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" составляет 880 USD. В монете содержится 2,2925 гр чистого золота, поэтому ниже 351,55 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст"?

Для продажи 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
