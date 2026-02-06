1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" (Великобритания, Яков I)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес2,5 гр
- Чистого золота (0,0737 oz) 2,2925 гр
- Диаметр22 мм
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал1 крона
- Годбез года (1604-1619)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1604-1619) года "Пятый бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе Spink за 2300 GBP. Торги состоялись 28 сентября 2021.
Сколько стоит золотая монета Якова I 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" составляет 880 USD. В монете содержится 2,2925 гр чистого золота, поэтому ниже 351,55 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст"?
Для продажи 1 крона без года (1604-1619) "Пятый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.