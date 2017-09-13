1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" (Великобритания, Яков I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,925)
- Вес14,8 гр
- Чистого серебра (0,4401 oz) 13,69 гр
- Диаметр37 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал1/2 кроны (Полукрона)
- Годбез года (1604-1619)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) года "Второй выпуск". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 428 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 4800 GBP. Торги состоялись 13 сентября 2017.
Сколько стоит серебряная монета Якова I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" составляет 1600 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск"?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.