ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес14,8 гр
  • Чистого серебра (0,4401 oz) 13,69 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Годбез года (1604-1619)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1600 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) года "Второй выпуск". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 428 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 4800 GBP. Торги состоялись 13 сентября 2017.

Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 25 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата25 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
389 $
Цена в валюте аукциона 290 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Stephen Album - 22 сентября 2024
ПродавецStephen Album
Дата22 сентября 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 18 февраля 2024
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 18 февраля 2024
ПродавецHeritage
Дата18 февраля 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Künker - 22 февраля 2023
ПродавецKünker
Дата22 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе DNW - 21 марта 2019
ПродавецDNW
Дата21 марта 2019
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе DNW - 15 сентября 2017
ПродавецDNW
Дата15 сентября 2017
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 28 марта 2017
ПродавецSpink
Дата28 марта 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 2 декабря 2015
ПродавецSpink
Дата2 декабря 2015
СохранностьVF25 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Bonhams - 8 июля 2015
ПродавецBonhams
Дата8 июля 2015
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Bonhams - 8 июля 2015
ПродавецBonhams
Дата8 июля 2015
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 14 января 2015
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 14 января 2015
ПродавецHeritage
Дата14 января 2015
СохранностьVF25 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - 24 июня 2014
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата24 июня 2014
СохранностьVF25 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - 5 марта 2014
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата5 марта 2014
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 16 января 2014
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 16 января 2014
ПродавецHeritage
Дата16 января 2014
СохранностьVF25 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 1 декабря 2005
ПродавецSpink
Дата1 декабря 2005
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 1 декабря 2005
ПродавецSpink
Дата1 декабря 2005
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Якова I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" составляет 1600 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск"?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

