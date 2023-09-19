Фартинг без года (1603-1625). Овальная форма (Великобритания, Яков I)
Разновидность: Овальная форма
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес0,5 гр
- Диаметр15 мм
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- НоминалФартинг
- Годбез года (1603-1625)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты фартинг без года (1603-1625) года. Овальная форма. Это медная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 275 проданному на аукционе NOONANS за 320 GBP. Торги состоялись 19 сентября 2023.
Сколько стоит медная монета Якова I фартинг без года (1603-1625), разновидность - овальная форма?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость медной монеты фартинг без года (1603-1625), разновидность - овальная форма, составляет 190 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене фартинг без года (1603-1625), вариант - овальная форма?
Информация о текущей стоимости британской монеты фартинг без года (1603-1625), вариант - овальная форма, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету фартинг без года (1603-1625). Овальная форма?
Для продажи фартинг без года (1603-1625) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.