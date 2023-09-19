flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Фартинг без года (1603-1625). Овальная форма (Великобритания, Яков I)

Разновидность: Овальная форма

Аверс монеты - Фартинг без года (1603-1625) Овальная форма - цена монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - Фартинг без года (1603-1625) Овальная форма - цена монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,5 гр
  • Диаметр15 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • НоминалФартинг
  • Годбез года (1603-1625)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:190 USD
График аукционных продаж Фартинг без года (1603-1625) Овальная форма - цена монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (6)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты фартинг без года (1603-1625) года. Овальная форма. Это медная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 275 проданному на аукционе NOONANS за 320 GBP. Торги состоялись 19 сентября 2023.

Сохранность
Великобритания Фартинг без года (1603-1625) на аукционе NOONANS - 16 апреля 2024
ПродавецNOONANS
Дата16 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания Фартинг без года (1603-1625) на аукционе NOONANS - 20 сентября 2023
ПродавецNOONANS
Дата20 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
397 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Великобритания Фартинг без года (1603-1625) на аукционе NOONANS - 2 февраля 2023
ПродавецNOONANS
Дата2 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1603-1625) на аукционе DNW - 3 июня 2021
ПродавецDNW
Дата3 июня 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1603-1625) на аукционе Spink - 4 августа 2020
ПродавецSpink
Дата4 августа 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1603-1625) на аукционе Spink - 22 февраля 2006
ПродавецSpink
Дата22 февраля 2006
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит медная монета Якова I фартинг без года (1603-1625), разновидность - овальная форма?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость медной монеты фартинг без года (1603-1625), разновидность - овальная форма, составляет 190 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене фартинг без года (1603-1625), вариант - овальная форма?

Информация о текущей стоимости британской монеты фартинг без года (1603-1625), вариант - овальная форма, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету фартинг без года (1603-1625). Овальная форма?

Для продажи фартинг без года (1603-1625) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Якова IМонеты Великобритании 1603 годаВсе британские монетыбританские медные монетыбританские монеты номиналом ФартингНумизматические аукционы