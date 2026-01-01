flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Медные монеты Фартинг Якова I - Великобритания

Фартинг 1603

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1603-1625)045без года (1603-1625)Овальная форма06
