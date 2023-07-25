Фартинг без года (1603-1625) (Великобритания, Яков I)

Сколько стоит медная монета Якова I фартинг без года (1603-1625)? По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость медной монеты фартинг без года (1603-1625) составляет 130 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене фартинг без года (1603-1625)? Информация о текущей стоимости британской монеты фартинг без года (1603-1625) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.