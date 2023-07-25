flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Фартинг без года (1603-1625) (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - Фартинг без года (1603-1625) - цена монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - Фартинг без года (1603-1625) - цена монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,5 гр
  • Диаметр15 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • НоминалФартинг
  • Годбез года (1603-1625)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:130 USD
График аукционных продаж Фартинг без года (1603-1625) - цена монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (45)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты фартинг без года (1603-1625) года. Это медная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 2390 проданному на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd за 1000 AUD. Торги состоялись 25 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Фартинг без года (1603-1625) на аукционе TimeLine Auctions - 11 декабря 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 35 GBP
Великобритания Фартинг без года (1603-1625) на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
Великобритания Фартинг без года (1603-1625) на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Великобритания Фартинг без года (1603-1625) на аукционе Davissons Ltd. - 23 июля 2025
ПродавецDavissons Ltd.
Дата23 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1603-1625) на аукционе TimeLine Auctions - 9 марта 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата9 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1603-1625) на аукционе St James’s - 3 февраля 2024
ПродавецSt James’s
Дата3 февраля 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1603-1625) на аукционе NOONANS - 15 ноября 2023
ПродавецNOONANS
Дата15 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1603-1625) на аукционе NOONANS - 20 сентября 2023
ПродавецNOONANS
Дата20 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1603-1625) на аукционе NOONANS - 20 сентября 2023
ПродавецNOONANS
Дата20 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1603-1625) на аукционе NOONANS - 2 февраля 2023
ПродавецNOONANS
Дата2 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1603-1625) на аукционе NOONANS - 2 февраля 2023
ПродавецNOONANS
Дата2 февраля 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1603-1625) на аукционе NOONANS - 2 февраля 2023
ПродавецNOONANS
Дата2 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1603-1625) на аукционе NOONANS - 2 февраля 2023
ПродавецNOONANS
Дата2 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1603-1625) на аукционе NOONANS - 2 февраля 2023
ПродавецNOONANS
Дата2 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1603-1625) на аукционе Spink - 18 ноября 2021
ПродавецSpink
Дата18 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания Фартинг без года (1603-1625) на аукционе TimeLine Auctions - 10 сентября 2021
ПродавецTimeLine Auctions
Дата10 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1603-1625) на аукционе CNG - 1 сентября 2021
Великобритания Фартинг без года (1603-1625) на аукционе CNG - 1 сентября 2021
ПродавецCNG
Дата1 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1603-1625) на аукционе DNW - 3 июня 2021
ПродавецDNW
Дата3 июня 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1603-1625) на аукционе DNW - 3 июня 2021
ПродавецDNW
Дата3 июня 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1603-1625) на аукционе DNW - 3 июня 2021
ПродавецDNW
Дата3 июня 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1603-1625) на аукционе DNW - 3 июня 2021
ПродавецDNW
Дата3 июня 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1603-1625) на аукционе Spink - 29 апреля 2021
ПродавецSpink
Дата29 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит медная монета Якова I фартинг без года (1603-1625)?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость медной монеты фартинг без года (1603-1625) составляет 130 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене фартинг без года (1603-1625)?

Информация о текущей стоимости британской монеты фартинг без года (1603-1625) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету фартинг без года (1603-1625)?

Для продажи фартинг без года (1603-1625) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Якова IМонеты Великобритании 1603 годаВсе британские монетыбританские медные монетыбританские монеты номиналом ФартингНумизматические аукционы