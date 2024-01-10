Юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" (Великобритания, Яков I)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес10 гр
- Чистого золота (0,2948 oz) 9,17 гр
- Диаметр36 мм
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- НоминалЮнайт
- Годбез года (1604-1619)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт без года (1604-1619) года "Пятый бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 34200 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19200 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сколько стоит золотая монета Якова I юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" составляет 1900 USD. В монете содержится 9,17 гр чистого золота, поэтому ниже 1406,2 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст"?
Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст"?
Для продажи юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.