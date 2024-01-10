flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - Юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - Юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес10 гр
  • Чистого золота (0,2948 oz) 9,17 гр
  • Диаметр36 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • НоминалЮнайт
  • Годбез года (1604-1619)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1900 USD
График аукционных продаж Юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (136)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт без года (1604-1619) года "Пятый бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 34200 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19200 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Katz - 23 ноября 2025
ПродавецKatz
Дата23 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
2995 $
Цена в валюте аукциона 2601 EUR
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе V. GADOURY - 4 октября 2025
ПродавецV. GADOURY
Дата4 октября 2025
СохранностьVF
Цена
3757 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе HARMERS - 29 сентября 2025
ПродавецHARMERS
Дата29 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Morton & Eden - 23 июля 2025
ПродавецMorton & Eden
Дата23 июля 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Morton & Eden - 23 июля 2025
ПродавецMorton & Eden
Дата23 июля 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Morton & Eden - 23 июля 2025
ПродавецMorton & Eden
Дата23 июля 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 июля 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе St James’s - 15 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 апреля 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Heritage - 16 марта 2025
ПродавецHeritage
Дата16 марта 2025
СохранностьVF30 NGC
Цена
******
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Chaponnière - 8 декабря 2024
ПродавецChaponnière
Дата8 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе HARMERS - 30 сентября 2024
ПродавецHARMERS
Дата30 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Stack's - 12 августа 2024
ПродавецStack's
Дата12 августа 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 июля 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 июля 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Status International - 7 июня 2024
ПродавецStatus International
Дата7 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе CNG - 29 мая 2024
ПродавецCNG
Дата29 мая 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе SINCONA - 15 мая 2024
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 7 марта 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата7 марта 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Heritage - 18 января 2024
ПродавецHeritage
Дата18 января 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Heritage - 18 января 2024
ПродавецHeritage
Дата18 января 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе CNG - 10 января 2024
ПродавецCNG
Дата10 января 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Где купить?
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Morton & Eden - 25 февраля 2026
ПродавецMorton & Eden
Дата25 февраля 2026
СохранностьVF
К аукциону
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Morton & Eden - 25 февраля 2026
ПродавецMorton & Eden
Дата25 февраля 2026
СохранностьVF
К аукциону
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Morton & Eden - 25 февраля 2026
ПродавецMorton & Eden
Дата25 февраля 2026
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Якова I юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" составляет 1900 USD. В монете содержится 9,17 гр чистого золота, поэтому ниже 1406,2 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст"?

Для продажи юнайт без года (1604-1619) "Пятый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

