flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

6 пенсов 1609 года "Четвёртый бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 6 пенсов 1609 года "Четвёртый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 6 пенсов 1609 года "Четвёртый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал6 пенсов
  • Год1609
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:170 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1609 года "Четвёртый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1609 года "Четвёртый бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 89 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 190 GBP. Торги состоялись 21 февраля 2018.

Сохранность
Великобритания 6 пенсов 1609 "Четвёртый бюст" на аукционе London Coins - 5 июня 2022
ПродавецLondon Coins
Дата5 июня 2022
СохранностьF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания 6 пенсов 1609 "Четвёртый бюст" на аукционе DNW - 3 декабря 2018
ПродавецDNW
Дата3 декабря 2018
СохранностьF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 70 GBP
Великобритания 6 пенсов 1609 "Четвёртый бюст" на аукционе DNW - 21 февраля 2018
ПродавецDNW
Дата21 февраля 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1609 "Четвёртый бюст" на аукционе Davissons Ltd. - 24 апреля 2014
ПродавецDavissons Ltd.
Дата24 апреля 2014
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1609 "Четвёртый бюст" на аукционе CNG - 1 октября 2008
ПродавецCNG
Дата1 октября 2008
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Якова I 6 пенсов 1609 года "Четвёртый бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1609 года "Четвёртый бюст" составляет 170 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1609 года "Четвёртый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1609 года "Четвёртый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1609 года "Четвёртый бюст"?

Для продажи 6 пенсов 1609 года "Четвёртый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Якова IМонеты Великобритании 1609 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 6 пенсовНумизматические аукционы