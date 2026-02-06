1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" (Великобритания, Яков I)
Фотография: VAuctions
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес0,27 гр
- Диаметр10 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал1/2 пенни
- Годбез года (1604-1619)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни без года (1604-1619) года "Второй выпуск". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 62477 проданному на аукционе Heritage Auctions за 468 USD. Торги состоялись 7 сентября 2022.
Сколько стоит серебряная монета Якова I 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" составляет 140 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск"?
Для продажи 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.