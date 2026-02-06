flag
1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: VAuctions

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес0,27 гр
  • Диаметр10 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1/2 пенни
  • Годбез года (1604-1619)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:140 USD
График аукционных продаж 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни без года (1604-1619) года "Второй выпуск". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 62477 проданному на аукционе Heritage Auctions за 468 USD. Торги состоялись 7 сентября 2022.

Великобритания 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе TimeLine Auctions - 11 декабря 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе TimeLine Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Davissons Ltd. - 23 июля 2025
ПродавецDavissons Ltd.
Дата23 июля 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе TimeLine Auctions - 9 марта 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата9 марта 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 4 декабря 2024
ПродавецCNG
Дата4 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 13 декабря 2022
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 8 сентября 2022
Великобритания 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 8 сентября 2022
ПродавецHeritage
Дата8 сентября 2022
СохранностьMS65 NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 14 июля 2022
Великобритания 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 14 июля 2022
ПродавецHeritage
Дата14 июля 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 18 мая 2022
Великобритания 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 18 мая 2022
ПродавецCNG
Дата18 мая 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 7 июля 2021
Великобритания 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 7 июля 2021
ПродавецCNG
Дата7 июля 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 29 апреля 2021
ПродавецSpink
Дата29 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 20 мая 2020
ПродавецCNG
Дата20 мая 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 21 ноября 2019
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата21 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 28 ноября 2018
ПродавецCNG
Дата28 ноября 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе TimeLine Auctions - 10 сентября 2018
ПродавецTimeLine Auctions
Дата10 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе TimeLine Auctions - 10 сентября 2018
ПродавецTimeLine Auctions
Дата10 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе VAuctions - 15 декабря 2017
ПродавецVAuctions
Дата15 декабря 2017
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Agora - 10 января 2017
ПродавецAgora
Дата10 января 2017
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе TimeLine Auctions - 10 декабря 2016
ПродавецTimeLine Auctions
Дата10 декабря 2016
СохранностьAU
Цена
Великобритания 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Künker - 20 октября 2016
ПродавецKünker
Дата20 октября 2016
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Якова I 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" составляет 140 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск"?

Для продажи 1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

