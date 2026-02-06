flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Numismatica Ars Classica, Zurich

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр31 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1 шиллинг
  • Годбез года (1604-1619)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:3600 USD
Цены на аукционах (140)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1604-1619) года "Четвёртый бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 872 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 30000 CHF. Торги состоялись 6 ноября 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Russiancoin - 5 февраля 2026
ПродавецRussiancoin
Дата5 февраля 2026
СохранностьНет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Münzen Gut-Lynt - 14 декабря 2025
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата14 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Klondike Auction - 10 декабря 2025
ПродавецKlondike Auction
Дата10 декабря 2025
СохранностьНет оценки
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 ноября 2025
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата6 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе NOONANS - 3 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата3 сентября 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 8 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата8 июня 2025
СохранностьVF25 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Klondike Auction - 25 мая 2025
ПродавецKlondike Auction
Дата25 мая 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе CNG - 30 апреля 2025
ПродавецCNG
Дата30 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе NOONANS - 8 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата8 апреля 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе NOONANS - 8 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата8 апреля 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Davissons Ltd. - 12 марта 2025
ПродавецDavissons Ltd.
Дата12 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Stephen Album - 26 января 2025
ПродавецStephen Album
Дата26 января 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе TimeLine Auctions - 1 декабря 2024
ПродавецTimeLine Auctions
Дата1 декабря 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Morton & Eden - 21 ноября 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата21 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Morton & Eden - 21 ноября 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата21 ноября 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Stephen Album - 5 ноября 2024
ПродавецStephen Album
Дата5 ноября 2024
СохранностьG
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Tennants Auctioneers - 11 февраля 2026
ПродавецTennants Auctioneers
Дата11 февраля 2026
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Якова I 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" составляет 3600 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст"?

Для продажи 1 шиллинг без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

