flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес5 гр
  • Чистого золота (0,1474 oz) 4,585 гр
  • Диаметр29 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал2 кроны (Двойная крона)
  • Годбез года (1604-1619)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:2200 USD
График аукционных продаж 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) года "Пятый бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 30160 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15600 USD. Торги состоялись 5 августа 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 30 января 2026
ПродавецSpink
Дата30 января 2026
СохранностьF
Цена
966 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 30 января 2026
ПродавецSpink
Дата30 января 2026
СохранностьF
Цена
1035 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 10 декабря 2025
ПродавецSpink
Дата10 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе NOONANS - 27 июня 2024
ПродавецNOONANS
Дата27 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьAU50 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе CNG - 29 мая 2024
ПродавецCNG
Дата29 мая 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе SINCONA - 15 мая 2024
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Heritage - 18 февраля 2024
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Heritage - 18 февраля 2024
ПродавецHeritage
Дата18 февраля 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 27 января 2024
ПродавецSpink
Дата27 января 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе CNG - 20 сентября 2023
ПродавецCNG
Дата20 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 28 июля 2023
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата28 июля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе NOONANS - 8 июня 2023
ПродавецNOONANS
Дата8 июня 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе CNG - 24 мая 2023
ПродавецCNG
Дата24 мая 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 3 апреля 2023
ПродавецSpink
Дата3 апреля 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе London Coins - 4 декабря 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 декабря 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Якова I 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" составляет 2200 USD. В монете содержится 4,585 гр чистого золота, поэтому ниже 703,1 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст"?

Для продажи 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Якова IМонеты Великобритании 1604 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом 2 кроны (Двойная крона)Нумизматические аукционы