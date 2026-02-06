flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес5 гр
  • Чистого золота (0,1474 oz) 4,585 гр
  • Диаметр28 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал2 кроны (Двойная крона)
  • Годбез года (1604-1619)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:2000 USD
График аукционных продаж 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) года "Четвёртый бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 31392 проданному на аукционе Heritage Auctions за 20400 USD. Торги состоялись 28 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 10 декабря 2025
ПродавецSpink
Дата10 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
2128 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 10 декабря 2025
ПродавецSpink
Дата10 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
1995 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Morton & Eden - 23 июля 2025
ПродавецMorton & Eden
Дата23 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 июля 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 июля 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе MDC Monaco - 4 мая 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата4 мая 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 18 февраля 2024
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 18 февраля 2024
ПродавецHeritage
Дата18 февраля 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Bruun Rasmussen - 7 ноября 2023
ПродавецBruun Rasmussen
Дата7 ноября 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 сентября 2023
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата12 сентября 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage Eur - 26 мая 2023
ПродавецHeritage Eur
Дата26 мая 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе NOONANS - 5 апреля 2023
ПродавецNOONANS
Дата5 апреля 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 18 января 2023
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 18 января 2023
ПродавецHeritage
Дата18 января 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 13 декабря 2022
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе London Coins - 4 сентября 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Morton & Eden - 21 июля 2022
ПродавецMorton & Eden
Дата21 июля 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе London Coins - 5 июня 2022
ПродавецLondon Coins
Дата5 июня 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе London Coins - 5 июня 2022
ПродавецLondon Coins
Дата5 июня 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе SINCONA - 19 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата19 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Якова I 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" составляет 2000 USD. В монете содержится 4,585 гр чистого золота, поэтому ниже 703,1 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст"?

Для продажи 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Якова IМонеты Великобритании 1604 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом 2 кроны (Двойная крона)Нумизматические аукционы