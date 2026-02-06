1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" (Великобритания, Яков I)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес1,25 гр
- Чистого золота (0,0369 oz) 1,1462 гр
- Диаметр18 мм
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал1/2 кроны (Полукрона)
- Годбез года (1604-1619)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) года "Пятый бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 61528 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" составляет 630 USD. В монете содержится 1,1462 гр чистого золота, поэтому ниже 176,01 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
