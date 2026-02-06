flag
1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес1,25 гр
  • Чистого золота (0,0369 oz) 1,1462 гр
  • Диаметр18 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Годбез года (1604-1619)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:630 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) года "Пятый бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 61528 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.

Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 10 декабря 2025
ПродавецSpink
Дата10 декабря 2025
СохранностьF
Цена
665 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе The Coinery - 23 ноября 2025
ПродавецThe Coinery
Дата23 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
510 $
Цена в валюте аукциона 390 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе NOONANS - 8 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата8 апреля 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 10 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата10 сентября 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Bruun Rasmussen - 7 ноября 2023
ПродавецBruun Rasmussen
Дата7 ноября 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе NOONANS - 8 июня 2023
ПродавецNOONANS
Дата8 июня 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьXF40 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьVF35 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Heritage - 4 мая 2023
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Heritage - 4 мая 2023
ПродавецHeritage
Дата4 мая 2023
СохранностьAU53 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе London Coins - 4 декабря 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 декабря 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе NOONANS - 16 ноября 2022
ПродавецNOONANS
Дата16 ноября 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьXF45 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 28 января 2022
ПродавецSpink
Дата28 января 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе London Coins - 5 декабря 2021
ПродавецLondon Coins
Дата5 декабря 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Morton & Eden - 26 ноября 2021
ПродавецMorton & Eden
Дата26 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 14 июля 2021
ПродавецSpink
Дата14 июля 2021
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе London Coins - 6 июня 2021
ПродавецLondon Coins
Дата6 июня 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 29 марта 2021
ПродавецSpink
Дата29 марта 2021
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 14 декабря 2020
ПродавецSpink
Дата14 декабря 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Heritage - 15 октября 2020
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Heritage - 15 октября 2020
ПродавецHeritage
Дата15 октября 2020
СохранностьAU50 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Якова I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" составляет 630 USD. В монете содержится 1,1462 гр чистого золота, поэтому ниже 176,01 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст"?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Пятый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

