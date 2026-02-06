Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" (Великобритания, Яков I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес10 гр
- Чистого золота (0,2948 oz) 9,17 гр
- Диаметр38 мм
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- НоминалЮнайт
- Годбез года (1604-1619)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт без года (1604-1619) года "Четвёртый бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 30068 проданному на аукционе Heritage Auctions за 63000 USD. Торги состоялись 13 января 2025.
Сколько стоит золотая монета Якова I юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" составляет 4200 USD. В монете содержится 9,17 гр чистого золота, поэтому ниже 1406,2 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст"?
Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст"?
Для продажи юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.