Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес10 гр
  • Чистого золота (0,2948 oz) 9,17 гр
  • Диаметр38 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • НоминалЮнайт
  • Годбез года (1604-1619)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:4200 USD
График аукционных продаж Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (325)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт без года (1604-1619) года "Четвёртый бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 30068 проданному на аукционе Heritage Auctions за 63000 USD. Торги состоялись 13 января 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 30 января 2026
ПродавецSpink
Дата30 января 2026
СохранностьF
Цена
1933 $
Цена в валюте аукциона 1400 GBP
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 30 января 2026
ПродавецSpink
Дата30 января 2026
СохранностьVF
Цена
3037 $
Цена в валюте аукциона 2200 GBP
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Nihon - 14 декабря 2025
ПродавецNihon
Дата14 декабря 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Cambi Aste - 13 ноября 2025
ПродавецCambi Aste
Дата13 ноября 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 7 ноября 2025
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 7 ноября 2025
ПродавецHeritage
Дата7 ноября 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Auction World - 19 октября 2025
ПродавецAuction World
Дата19 октября 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе V. GADOURY - 4 октября 2025
ПродавецV. GADOURY
Дата4 октября 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе HARMERS - 29 сентября 2025
ПродавецHARMERS
Дата29 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе NOONANS - 9 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата9 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 8 сентября 2025
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 8 сентября 2025
ПродавецHeritage
Дата8 сентября 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 26 августа 2025
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 26 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата26 августа 2025
СохранностьAU50 NGC
Цена
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 3 апреля 2025
ПродавецSpink
Дата3 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Schulman - 26 марта 2025
ПродавецSchulman
Дата26 марта 2025
СохранностьAU53 PCGS
Цена
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе NOONANS - 6 марта 2025
ПродавецNOONANS
Дата6 марта 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Auction World - 26 января 2025
ПродавецAuction World
Дата26 января 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Stack's - 19 января 2025
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 13 января 2025
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 13 января 2025
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Якова I юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" составляет 4200 USD. В монете содержится 9,17 гр чистого золота, поэтому ниже 1406,2 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст"?

Для продажи юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

