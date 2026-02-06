flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1/2 энджела без года (1604-1619) "Второй выпуск" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 1/2 энджела без года (1604-1619) "Второй выпуск" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1/2 энджела без года (1604-1619) "Второй выпуск" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,995)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого золота (0,08 oz) 2,4875 гр

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1/2 энджела
  • Годбез года (1604-1619)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:21000 USD
График аукционных продаж 1/2 энджела без года (1604-1619) "Второй выпуск" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 энджела без года (1604-1619) года "Второй выпуск". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 20131 проданному на аукционе Stack's Bowers за 28000 USD. Торги состоялись 15 августа 2013.

Сохранность
Великобритания 1/2 энджела без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе New York Sale - 9 января 2019
ПродавецNew York Sale
Дата9 января 2019
СохранностьVF
Цена
13000 $
Цена в валюте аукциона 13000 USD
Великобритания 1/2 энджела без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - 16 августа 2013
Великобритания 1/2 энджела без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - 16 августа 2013
ПродавецStack's
Дата16 августа 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Якова I 1/2 энджела без года (1604-1619) "Второй выпуск"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 энджела без года (1604-1619) "Второй выпуск" составляет 21000 USD. В монете содержится 2,4875 гр чистого золота, поэтому ниже 381,6 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 энджела без года (1604-1619) "Второй выпуск"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 энджела без года (1604-1619) "Второй выпуск" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 энджела без года (1604-1619) "Второй выпуск"?

Для продажи 1/2 энджела без года (1604-1619) "Второй выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Якова IМонеты Великобритании 1604 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом 1/2 энджелаНумизматические аукционы