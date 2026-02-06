1/2 энджела без года (1604-1619) "Второй выпуск" (Великобритания, Яков I)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,995)
- Вес2,5 гр
- Чистого золота (0,08 oz) 2,4875 гр
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал1/2 энджела
- Годбез года (1604-1619)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 энджела без года (1604-1619) года "Второй выпуск". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 20131 проданному на аукционе Stack's Bowers за 28000 USD. Торги состоялись 15 августа 2013.
Сколько стоит золотая монета Якова I 1/2 энджела без года (1604-1619) "Второй выпуск"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 энджела без года (1604-1619) "Второй выпуск" составляет 21000 USD. В монете содержится 2,4875 гр чистого золота, поэтому ниже 381,6 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 энджела без года (1604-1619) "Второй выпуск"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 энджела без года (1604-1619) "Второй выпуск" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 энджела без года (1604-1619) "Второй выпуск"?
Для продажи 1/2 энджела без года (1604-1619) "Второй выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.