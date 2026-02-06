2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" (Великобритания, Яков I)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес5 гр
- Чистого золота (0,1474 oz) 4,585 гр
- Диаметр28 мм
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал2 кроны (Двойная крона)
- Годбез года (1604-1619)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) года "Третий бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе Spink за 8000 GBP. Торги состоялись 23 января 2022.
Сколько стоит золотая монета Якова I 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" составляет 2100 USD. В монете содержится 4,585 гр чистого золота, поэтому ниже 703,1 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст"?
Для продажи 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.