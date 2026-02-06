flag
2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес5 гр
  • Чистого золота (0,1474 oz) 4,585 гр
  • Диаметр28 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал2 кроны (Двойная крона)
  • Годбез года (1604-1619)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2100 USD
График аукционных продаж 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) года "Третий бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе Spink за 8000 GBP. Торги состоялись 23 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Spink - 10 декабря 2025
ПродавецSpink
Дата10 декабря 2025
СохранностьF
Цена
865 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - 26 апреля 2025
ПродавецMyntauktioner i Sverige AB
Дата26 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
1859 $
Цена в валюте аукциона 18000 SEK
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе NOONANS - 6 марта 2025
ПродавецNOONANS
Дата6 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе NOONANS - 8 июня 2023
ПродавецNOONANS
Дата8 июня 2023
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Stack's - 25 августа 2022
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Stack's - 25 августа 2022
ПродавецStack's
Дата25 августа 2022
СохранностьVF30 NGC
Цена
******
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Spink - 28 января 2022
ПродавецSpink
Дата28 января 2022
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Spink - 23 января 2022
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Spink - 23 января 2022
ПродавецSpink
Дата23 января 2022
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Spink - 29 сентября 2021
ПродавецSpink
Дата29 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Münzenonline - 24 апреля 2020
ПродавецMünzenonline
Дата24 апреля 2020
СохранностьXF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Roma Numismatics - 27 марта 2020
ПродавецRoma Numismatics
Дата27 марта 2020
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 9 сентября 2019
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 9 сентября 2019
ПродавецHeritage
Дата9 сентября 2019
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе DNW - 20 сентября 2018
ПродавецDNW
Дата20 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе London Coins - 4 сентября 2016
ПродавецLondon Coins
Дата4 сентября 2016
СохранностьVG
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Baldwin's of St. James's - 29 сентября 2014
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата29 сентября 2014
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 1 октября 2013
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 1 октября 2013
ПродавецHeritage
Дата1 октября 2013
СохранностьXF45 PCGS
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Stack's - 16 августа 2013
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Stack's - 16 августа 2013
ПродавецStack's
Дата16 августа 2013
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Spink - 1 октября 2009
ПродавецSpink
Дата1 октября 2009
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 7 января 2008
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 7 января 2008
ПродавецHeritage
Дата7 января 2008
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Künker - 19 июня 2007
ПродавецKünker
Дата19 июня 2007
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 23 сентября 2005
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 23 сентября 2005
ПродавецHeritage
Дата23 сентября 2005
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Якова I 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" составляет 2100 USD. В монете содержится 4,585 гр чистого золота, поэтому ниже 703,1 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст"?

Для продажи 2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Третий бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

