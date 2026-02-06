flag
Риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - Риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - Риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Numismatica Ars Classica, Zurich

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,979)
  • Вес6,8 гр
  • Чистого золота (0,214 oz) 6,6572 гр
  • Диаметр34 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • НоминалРиал «Шпора»
  • Годбез года (1604-1619)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:59000 USD
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты риал «Шпора» без года (1604-1619) года "Второй выпуск". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе Spink за 260000 GBP. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Великобритания Риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
86241 $
Цена в валюте аукциона 80000 EUR
Великобритания Риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 мая 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата8 мая 2024
СохранностьF
Цена
88053 $
Цена в валюте аукциона 80000 CHF
Великобритания Риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 27 января 2024
ПродавецSpink
Дата27 января 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Великобритания Риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 19 августа 2023
ПродавецHeritage
Дата19 августа 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Великобритания Риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Великобритания Риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 23 января 2022
ПродавецSpink
Дата23 января 2022
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 6 октября 2021
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата6 октября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Великобритания Риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 28 сентября 2021
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2021
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Великобритания Риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе London Coins - 7 марта 2021
ПродавецLondon Coins
Дата7 марта 2021
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Künker - 30 января 2020
ПродавецKünker
Дата30 января 2020
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Великобритания Риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2019
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания Риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Schulman - 24 мая 2019
ПродавецSchulman
Дата24 мая 2019
СохранностьXF
Цена
Великобритания Риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Hess Divo - 6 декабря 2018
ПродавецHess Divo
Дата6 декабря 2018
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания Риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Numismatica Genevensis - 3 декабря 2018
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата3 декабря 2018
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Великобритания Риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - 28 сентября 2018
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата28 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе London Coins - 18 марта 2018
ПродавецLondon Coins
Дата18 марта 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания Риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Morton & Eden - 8 декабря 2017
ПродавецMorton & Eden
Дата8 декабря 2017
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания Риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 26 сентября 2016
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2016
СохранностьF
Цена
******
Великобритания Риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе London Coins - 4 сентября 2016
ПродавецLondon Coins
Дата4 сентября 2016
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 22 марта 2016
ПродавецSpink
Дата22 марта 2016
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания Риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - 5 марта 2014
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата5 марта 2014
СохранностьНет оценки
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Якова I риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск" составляет 59000 USD. В монете содержится 6,6572 гр чистого золота, поэтому ниже 1020,78 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск"?

Информация о текущей стоимости британской монеты риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск"?

Для продажи риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

