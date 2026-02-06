flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес1,25 гр
  • Чистого золота (0,0369 oz) 1,1462 гр
  • Диаметр18 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Годбез года (1604-1619)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:460 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) года "Третий бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 143 проданному на аукционе Spink за 700 GBP. Торги состоялись 7 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе NOONANS - 5 апреля 2023
ПродавецNOONANS
Дата5 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
687 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
451 $
Цена в валюте аукциона 450 CHF
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Spink - 7 июля 2021
ПродавецSpink
Дата7 июля 2021
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Davissons Ltd. - 12 мая 2021
ПродавецDavissons Ltd.
Дата12 мая 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 28 января 2021
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 28 января 2021
ПродавецHeritage
Дата28 января 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Bonhams - 27 августа 2020
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Bonhams - 27 августа 2020
ПродавецBonhams
Дата27 августа 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Heritage Eur - 17 ноября 2018
ПродавецHeritage Eur
Дата17 ноября 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Heritage Eur - 18 мая 2018
ПродавецHeritage Eur
Дата18 мая 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Naumann - 3 декабря 2017
ПродавецNaumann
Дата3 декабря 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Stack's - 4 октября 2017
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Stack's - 4 октября 2017
ПродавецStack's
Дата4 октября 2017
СохранностьVF20 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе SINCONA - 16 мая 2017
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Spink - 26 сентября 2016
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2016
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Spink - 26 сентября 2016
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2016
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе DNW - 23 сентября 2016
ПродавецDNW
Дата23 сентября 2016
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе DNW - 23 сентября 2016
ПродавецDNW
Дата23 сентября 2016
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Spink - 24 сентября 2013
ПродавецSpink
Дата24 сентября 2013
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Stack's - 24 апреля 2009
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Stack's - 24 апреля 2009
ПродавецStack's
Дата24 апреля 2009
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Stack's - 13 января 2009
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Stack's - 13 января 2009
ПродавецStack's
Дата13 января 2009
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 23 сентября 2008
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата23 сентября 2008
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 7 мая 2008
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата7 мая 2008
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" на аукционе Spink - 1 декабря 2005
ПродавецSpink
Дата1 декабря 2005
СохранностьF
Цена
Сколько стоит золотая монета Якова I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" составляет 460 USD. В монете содержится 1,1462 гр чистого золота, поэтому ниже 176,01 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст"?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Третий бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
