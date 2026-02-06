flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск". "QVAE DEVS" (Великобритания, Яков I)

Разновидность: "QVAE DEVS"

Аверс монеты - 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" "QVAE DEVS" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" "QVAE DEVS" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес30 гр
  • Диаметр43 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1604-1619)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:4900 USD
График аукционных продаж 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" "QVAE DEVS" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1604-1619) года "Второй выпуск". "QVAE DEVS". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе Spink за 14000 GBP. Торги состоялись 28 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе St James’s - 14 января 2026
ПродавецSt James’s
Дата14 января 2026
СохранностьXF45 PCGS
Цена
20000 $
Цена в валюте аукциона 20000 USD
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Roxbury’s - 24 октября 2025
ПродавецRoxbury’s
Дата24 октября 2025
СохранностьVF
Цена
3388 $
Цена в валюте аукциона 5200 AUD
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 8 июня 2025
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 8 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата8 июня 2025
СохранностьVG10 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - 13 марта 2025
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - 13 марта 2025
ПродавецStack's
Дата13 марта 2025
СохранностьAU50 PCGS
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе NOONANS - 6 марта 2025
ПродавецNOONANS
Дата6 марта 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Morton & Eden - 21 ноября 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата21 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 8 сентября 2024
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 8 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата8 сентября 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе NOONANS - 27 июня 2024
ПродавецNOONANS
Дата27 июня 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 18 февраля 2024
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 18 февраля 2024
ПродавецHeritage
Дата18 февраля 2024
СохранностьVG10 PCGS
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Sovereign Rarities - 26 сентября 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата26 сентября 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе London Coins - 4 декабря 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 декабря 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - 24 августа 2022
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - 24 августа 2022
ПродавецStack's
Дата24 августа 2022
СохранностьAU53 PCGS
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 12 мая 2022
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 12 мая 2022
ПродавецCNG
Дата12 мая 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 4 мая 2022
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 4 мая 2022
ПродавецSpink
Дата4 мая 2022
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 4 мая 2022
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 4 мая 2022
ПродавецSpink
Дата4 мая 2022
СохранностьXF40 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Sovereign Rarities - 21 сентября 2021
ПродавецSovereign Rarities
Дата21 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 21 июля 2021
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 21 июля 2021
ПродавецCNG
Дата21 июля 2021
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Roma Numismatics - 25 марта 2021
ПродавецRoma Numismatics
Дата25 марта 2021
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Coins of the Realm - 14 декабря 2020
ПродавецCoins of the Realm
Дата14 декабря 2020
СохранностьF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Якова I 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск", разновидность - "QVAE DEVS"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск", разновидность - "QVAE DEVS", составляет 4900 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск", вариант - "QVAE DEVS"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск", вариант - "QVAE DEVS", основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск". "QVAE DEVS"?

Для продажи 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

