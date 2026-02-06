1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск". "QVAE DEVS" (Великобритания, Яков I)
Разновидность: "QVAE DEVS"
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес30 гр
- Диаметр43 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал1 крона
- Годбез года (1604-1619)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1604-1619) года "Второй выпуск". "QVAE DEVS". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе Spink за 14000 GBP. Торги состоялись 28 марта 2012.
Сколько стоит серебряная монета Якова I 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск", разновидность - "QVAE DEVS"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск", разновидность - "QVAE DEVS", составляет 4900 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск", вариант - "QVAE DEVS"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск", вариант - "QVAE DEVS", основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск". "QVAE DEVS"?
Для продажи 1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.