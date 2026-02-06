flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск". Отверстие (Великобритания, Яков I)

Разновидность: Отверстие

Аверс монеты - Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" Отверстие - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" Отверстие - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,995)
  • Вес4,5 гр
  • Чистого золота (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр29 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • НоминалЭнджел
  • Годбез года (1604-1619)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1900 USD
Цены на аукционах (21)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты энджел без года (1604-1619) года "Второй выпуск". Отверстие. Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 545 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе NOONANS - 8 июня 2023
ПродавецNOONANS
Дата8 июня 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 24 мая 2023
ПродавецCNG
Дата24 мая 2023
СохранностьVF
Цена
2250 $
Цена в валюте аукциона 2250 USD
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 8 октября 2022
ПродавецCNG
Дата8 октября 2022
СохранностьVF
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 12 августа 2020
ПродавецCNG
Дата12 августа 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 9 января 2019
ПродавецCNG
Дата9 января 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 9 января 2019
ПродавецCNG
Дата9 января 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - 22 ноября 2018
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата22 ноября 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 14 марта 2018
ПродавецCNG
Дата14 марта 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Morton & Eden - 8 декабря 2017
ПродавецMorton & Eden
Дата8 декабря 2017
СохранностьF
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - 21 сентября 2017
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата21 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 26 сентября 2016
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2016
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 16 января 2014
ПродавецHeritage
Дата16 января 2014
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - 1 октября 2012
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата1 октября 2012
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 27 сентября 2012
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата27 сентября 2012
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 27 сентября 2012
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата27 сентября 2012
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 8 октября 2003
ПродавецSpink
Дата8 октября 2003
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 8 октября 2003
ПродавецSpink
Дата8 октября 2003
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 8 октября 2003
ПродавецSpink
Дата8 октября 2003
СохранностьXF
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 8 октября 2003
ПродавецSpink
Дата8 октября 2003
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 23 июля 2003
ПродавецSpink
Дата23 июля 2003
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит золотая монета Якова I энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск", разновидность - отверстие?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск", разновидность - отверстие, составляет 1900 USD. В монете содержится 4,4775 гр чистого золота, поэтому ниже 686,88 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск", вариант - отверстие?

Информация о текущей стоимости британской монеты энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск", вариант - отверстие, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск". Отверстие?

Для продажи энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

