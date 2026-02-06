Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск". Отверстие (Великобритания, Яков I)
Разновидность: Отверстие
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,995)
- Вес4,5 гр
- Чистого золота (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр29 мм
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- НоминалЭнджел
- Годбез года (1604-1619)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты энджел без года (1604-1619) года "Второй выпуск". Отверстие. Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 545 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сколько стоит золотая монета Якова I энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск", разновидность - отверстие?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск", разновидность - отверстие, составляет 1900 USD. В монете содержится 4,4775 гр чистого золота, поэтому ниже 686,88 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск", вариант - отверстие?
Информация о текущей стоимости британской монеты энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск", вариант - отверстие, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск". Отверстие?
Для продажи энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.