1 шиллинг без года (1604-1619) "Третий бюст" (Великобритания, Яков I)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,925)
- Вес6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр31 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал1 шиллинг
- Годбез года (1604-1619)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1604-1619) года "Третий бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 894 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1400 GBP. Торги состоялись 29 января 2020.
Сколько стоит серебряная монета Якова I 1 шиллинг без года (1604-1619) "Третий бюст"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1604-1619) "Третий бюст" составляет 240 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1604-1619) "Третий бюст"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1604-1619) "Третий бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 шиллинг без года (1604-1619) "Третий бюст"?
Для продажи 1 шиллинг без года (1604-1619) "Третий бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.