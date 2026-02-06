1 шиллинг без года (1604-1619) "Третий бюст" (Великобритания, Яков I)

Сколько стоит серебряная монета Якова I 1 шиллинг без года (1604-1619) "Третий бюст"? По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1604-1619) "Третий бюст" составляет 240 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1604-1619) "Третий бюст"? Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1604-1619) "Третий бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.