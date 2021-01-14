Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" (Великобритания, Яков I)

Сколько стоит золотая монета Якова I энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск"? По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" составляет 6600 USD. В монете содержится 4,4775 гр чистого золота, поэтому ниже 686,88 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск"? Информация о текущей стоимости британской монеты энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.