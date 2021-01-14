flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,995)
  • Вес4,5 гр
  • Чистого золота (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр29 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • НоминалЭнджел
  • Годбез года (1604-1619)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:6600 USD
График аукционных продаж Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (19)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты энджел без года (1604-1619) года "Второй выпуск". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 3127 проданному на аукционе The New York Sale за 14500 USD. Торги состоялись 14 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Sovereign Rarities - 19 ноября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата19 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
6846 $
Цена в валюте аукциона 5400 GBP
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
6122 $
Цена в валюте аукциона 5500 CHF
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 2 сентября 2021
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата2 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе New York Sale - 14 января 2021
ПродавецNew York Sale
Дата14 января 2021
СохранностьMS63 NGC
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2019
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - 22 ноября 2018
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата22 ноября 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 8 января 2018
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 8 января 2018
ПродавецHeritage
Дата8 января 2018
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - 21 сентября 2017
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата21 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - 21 сентября 2017
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата21 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе New York Sale - 11 января 2017
ПродавецNew York Sale
Дата11 января 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 28 сентября 2016
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата28 сентября 2016
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - 21 сентября 2015
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата21 сентября 2015
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 6 января 2014
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 6 января 2014
ПродавецHeritage
Дата6 января 2014
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - 16 августа 2013
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - 16 августа 2013
ПродавецStack's
Дата16 августа 2013
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 11 сентября 2012
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 11 сентября 2012
ПродавецHeritage
Дата11 сентября 2012
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 24 июня 2010
ПродавецSpink
Дата24 июня 2010
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Goldberg - 16 сентября 2008
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Goldberg - 16 сентября 2008
ПродавецGoldberg
Дата16 сентября 2008
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 7 мая 2008
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата7 мая 2008
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 8 октября 2003
ПродавецSpink
Дата8 октября 2003
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит золотая монета Якова I энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" составляет 6600 USD. В монете содержится 4,4775 гр чистого золота, поэтому ниже 686,88 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск"?

Информация о текущей стоимости британской монеты энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск"?

Для продажи энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

