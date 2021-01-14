Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" (Великобритания, Яков I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,995)
- Вес4,5 гр
- Чистого золота (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр29 мм
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- НоминалЭнджел
- Годбез года (1604-1619)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты энджел без года (1604-1619) года "Второй выпуск". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 3127 проданному на аукционе The New York Sale за 14500 USD. Торги состоялись 14 января 2021.
Сколько стоит золотая монета Якова I энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" составляет 6600 USD. В монете содержится 4,4775 гр чистого золота, поэтому ниже 686,88 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск"?
Информация о текущей стоимости британской монеты энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск"?
Для продажи энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.