Роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" (Великобритания, Яков I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,995)
- Вес13 гр
- Чистого золота (0,4159 oz) 12,935 гр
- Диаметр43 мм
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- НоминалРоуз Риал
- Годбез года (1604-1619)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты роуз Риал без года (1604-1619) года "Второй выпуск". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 49 проданному на аукционе Spink за 58000 GBP. Торги состоялись 28 сентября 2021.
Сколько стоит золотая монета Якова I роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" составляет 13000 USD. В монете содержится 12,935 гр чистого золота, поэтому ниже 1983,84 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск"?
Информация о текущей стоимости британской монеты роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск"?
Для продажи роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.