Роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - Роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - Роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,995)
  • Вес13 гр
  • Чистого золота (0,4159 oz) 12,935 гр
  • Диаметр43 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • НоминалРоуз Риал
  • Годбез года (1604-1619)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:13000 USD
График аукционных продаж Роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (131)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты роуз Риал без года (1604-1619) года "Второй выпуск". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 49 проданному на аукционе Spink за 58000 GBP. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе St James’s - 14 января 2026
ПродавецSt James’s
Дата14 января 2026
СохранностьAU58 NGC
Цена
34000 $
Цена в валюте аукциона 34000 USD
Великобритания Роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Schulman - 18 декабря 2025
ПродавецSchulman
Дата18 декабря 2025
СохранностьXF
Цена
11742 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Великобритания Роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Cambi Aste - 13 ноября 2025
ПродавецCambi Aste
Дата13 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания Роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 31 октября 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата31 октября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе SINCONA - 29 октября 2025
ПродавецSINCONA
Дата29 октября 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания Роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе MDC Monaco - 2 октября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата2 октября 2025
СохранностьXF40 NGC
Цена
Великобритания Роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Künker - 21 марта 2025
ПродавецKünker
Дата21 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания Роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 12 марта 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата12 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания Роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Künker - 29 января 2025
ПродавецKünker
Дата29 января 2025
СохранностьVF35 PCGS
Цена
******
Великобритания Роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 22 января 2025
ПродавецHeritage
Дата22 января 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Великобритания Роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Oslo Myntgalleri - 24 ноября 2024
ПродавецOslo Myntgalleri
Дата24 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания Роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Künker - 23 сентября 2024
ПродавецKünker
Дата23 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания Роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 7 марта 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата7 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 27 января 2024
ПродавецSpink
Дата27 января 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Sovereign Rarities - 26 сентября 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
Великобритания Роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 20 сентября 2023
ПродавецCNG
Дата20 сентября 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Великобритания Роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания Роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Morton & Eden - 20 июля 2023
ПродавецMorton & Eden
Дата20 июля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 24 мая 2023
ПродавецCNG
Дата24 мая 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Великобритания Роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Якова I роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" составляет 13000 USD. В монете содержится 12,935 гр чистого золота, поэтому ниже 1983,84 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск"?

Информация о текущей стоимости британской монеты роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск"?

Для продажи роуз Риал без года (1604-1619) "Второй выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
