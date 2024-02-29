flag
2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес0,94 гр
  • Чистого серебра (0,028 oz) 0,8695 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал2 пенса (Полгрота)
  • Годбез года (1604-1619)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:110 USD
График аукционных продаж 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) года "Второй выпуск". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе Spink за 950 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.

Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе TimeLine Auctions - 11 декабря 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 30 GBP
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе TimeLine Auctions - 11 декабря 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 декабря 2025
СохранностьF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 10 GBP
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе The Coinery - 23 ноября 2025
ПродавецThe Coinery
Дата23 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 29 октября 2025
ПродавецCNG
Дата29 октября 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьXF40 PCGS
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе TimeLine Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 10 сентября 2025
ПродавецCNG
Дата10 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе TimeLine Auctions - 9 марта 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата9 марта 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 23 января 2025
ПродавецCNG
Дата23 января 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 17 декабря 2024
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 17 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата17 декабря 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе TimeLine Auctions - 1 декабря 2024
ПродавецTimeLine Auctions
Дата1 декабря 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе TimeLine Auctions - 1 декабря 2024
ПродавецTimeLine Auctions
Дата1 декабря 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе TimeLine Auctions - 1 декабря 2024
ПродавецTimeLine Auctions
Дата1 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе TimeLine Auctions - 1 декабря 2024
ПродавецTimeLine Auctions
Дата1 декабря 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 9 октября 2024
ПродавецCNG
Дата9 октября 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 8 сентября 2024
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 8 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата8 сентября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Fellows Auctioneers Ltd - 29 февраля 2024
ПродавецFellows Auctioneers Ltd
Дата29 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
Где купить?
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе TimeLine Auctions - 11 марта 2026
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 марта 2026
СохранностьF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Якова I 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" составляет 110 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск"?

Для продажи 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

