2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" (Великобритания, Яков I)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,925)
- Вес0,94 гр
- Чистого серебра (0,028 oz) 0,8695 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал2 пенса (Полгрота)
- Годбез года (1604-1619)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) года "Второй выпуск". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе Spink за 950 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.
Сколько стоит серебряная монета Якова I 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" составляет 110 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск"?
Для продажи 2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.