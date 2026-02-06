1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" (Великобритания, Яков I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,925)
- Вес6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр30 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал1 шиллинг
- Годбез года (1604-1619)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1604-1619) года "Пятый бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 1227 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 50000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сколько стоит серебряная монета Якова I 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" составляет 260 USD для регулярного чекана и 31000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст"?
Для продажи 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.