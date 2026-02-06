flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1 шиллинг
  • Годбез года (1604-1619)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:260 USD
Средняя цена (PROOF):31000 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1604-1619) года "Пятый бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 1227 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 50000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Obolos - 14 декабря 2025
ПродавецObolos
Дата14 декабря 2025
СохранностьF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 60 CHF
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьXF40 PCGS
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе NOONANS - 24 июля 2025
ПродавецNOONANS
Дата24 июля 2025
СохранностьF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Stack's - 26 февраля 2025
ПродавецStack's
Дата26 февраля 2025
СохранностьVF20 PCGS
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе CNG - 19 февраля 2025
ПродавецCNG
Дата19 февраля 2025
СохранностьF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьXF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе NOONANS - 10 декабря 2024
ПродавецNOONANS
Дата10 декабря 2024
СохранностьF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе NOONANS - 10 декабря 2024
ПродавецNOONANS
Дата10 декабря 2024
СохранностьF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе CNG - 4 декабря 2024
ПродавецCNG
Дата4 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе TimeLine Auctions - 1 декабря 2024
ПродавецTimeLine Auctions
Дата1 декабря 2024
СохранностьF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Ibrahim's Collectibles - 2 июня 2024
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата2 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 мая 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата8 мая 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
******

Сколько стоит серебряная монета Якова I 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" составляет 260 USD для регулярного чекана и 31000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст"?

Для продажи 1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
