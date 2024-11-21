Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" (Великобритания, Яков I)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес10 гр
- Чистого золота (0,2948 oz) 9,17 гр
- Диаметр37 мм
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- НоминалЮнайт
- Годбез года (1604-1619)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт без года (1604-1619) года "Второй бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 1157 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 17 мая 2022.
Сколько стоит золотая монета Якова I юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" составляет 3200 USD. В монете содержится 9,17 гр чистого золота, поэтому ниже 1406,2 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст"?
Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст"?
Для продажи юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.