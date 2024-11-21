flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес10 гр
  • Чистого золота (0,2948 oz) 9,17 гр
  • Диаметр37 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • НоминалЮнайт
  • Годбез года (1604-1619)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:3200 USD
График аукционных продаж Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (145)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт без года (1604-1619) года "Второй бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 1157 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 17 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе Spink - 10 декабря 2025
ПродавецSpink
Дата10 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
2128 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе Spink - 10 декабря 2025
ПродавецSpink
Дата10 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
3725 $
Цена в валюте аукциона 2800 GBP
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе Spink - 10 декабря 2025
ПродавецSpink
Дата10 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе NOONANS - 21 октября 2025
ПродавецNOONANS
Дата21 октября 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе V. GADOURY - 4 октября 2025
ПродавецV. GADOURY
Дата4 октября 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе V. GADOURY - 4 октября 2025
ПродавецV. GADOURY
Дата4 октября 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе Galleria Auctions Tokyo - 20 сентября 2025
ПродавецGalleria Auctions Tokyo
Дата20 сентября 2025
СохранностьXF45 NGC
Цена
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 сентября 2025
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата16 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе AURORA - 26 июня 2025
ПродавецAURORA
Дата26 июня 2025
СохранностьXF
Цена
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе AURORA - 26 июня 2025
ПродавецAURORA
Дата26 июня 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 8 июня 2025
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 8 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата8 июня 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 16 марта 2025
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 16 марта 2025
ПродавецHeritage
Дата16 марта 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 19 января 2025
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе St James’s - 15 января 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 января 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 13 января 2025
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 13 января 2025
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 13 января 2025
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 13 января 2025
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 13 января 2025
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе Spink - 9 января 2025
ПродавецSpink
Дата9 января 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе Morton & Eden - 21 ноября 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата21 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" на аукционе Teutoburger - 14 марта 2026
ПродавецTeutoburger
Дата14 марта 2026
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Якова I юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" составляет 3200 USD. В монете содержится 9,17 гр чистого золота, поэтому ниже 1406,2 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст"?

Для продажи юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

