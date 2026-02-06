flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - Пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - Пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: TimeLine Auctions

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес0,45 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • НоминалПенни
  • Годбез года (1604-1619)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:120 USD
График аукционных продаж Пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты пенни без года (1604-1619) года "Второй выпуск". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 39007 проданному на аукционе Heritage Auctions за 372 USD. Торги состоялись 29 июля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьXF
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Великобритания Пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage Eur - 14 ноября 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата14 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Великобритания Пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 15 октября 2025
ПродавецCNG
Дата15 октября 2025
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания Пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
******
Великобритания Пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage Eur - 23 мая 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата23 мая 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания Пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания Пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 7 февраля 2024
ПродавецCNG
Дата7 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания Пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - 9 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата9 ноября 2023
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
******
Великобритания Пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе NOONANS - 5 апреля 2023
ПродавецNOONANS
Дата5 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания Пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Stephen Album - 29 января 2023
ПродавецStephen Album
Дата29 января 2023
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
******
Великобритания Пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 13 декабря 2022
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания Пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 18 мая 2022
ПродавецCNG
Дата18 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания Пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 11 марта 2022
ПродавецCNG
Дата11 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания Пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе DNW - 2 декабря 2021
ПродавецDNW
Дата2 декабря 2021
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания Пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Spink - 29 апреля 2021
ПродавецSpink
Дата29 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания Пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания Пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе London Coins - 6 сентября 2020
ПродавецLondon Coins
Дата6 сентября 2020
СохранностьF
Цена
******
******
Великобритания Пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - 1 февраля 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата1 февраля 2020
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания Пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 21 ноября 2019
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата21 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания Пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - 3 ноября 2018
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата3 ноября 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания Пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" на аукционе Davissons Ltd. - 17 октября 2018
ПродавецDavissons Ltd.
Дата17 октября 2018
СохранностьVF
Цена
******
******

Сколько стоит серебряная монета Якова I пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" составляет 120 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск"?

Информация о текущей стоимости британской монеты пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск"?

Для продажи пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
