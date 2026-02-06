flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес1,25 гр
  • Чистого золота (0,0369 oz) 1,1462 гр
  • Диаметр18 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Годбез года (1604-1619)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:610 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) года "Первый бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 1144 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1200 GBP. Торги состоялись 21 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Heritage - 8 декабря 2025
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Heritage - 8 декабря 2025
ПродавецHeritage
Дата8 декабря 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
1440 $
Цена в валюте аукциона 1440 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе The Coinery - 23 ноября 2025
ПродавецThe Coinery
Дата23 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
392 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 4 ноября 2025
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 4 ноября 2025
ПродавецStack's
Дата4 ноября 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Spink - 19 июня 2025
ПродавецSpink
Дата19 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 28 марта 2023
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата28 марта 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Spink - 13 декабря 2022
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Roxbury’s - 21 октября 2022
ПродавецRoxbury’s
Дата21 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Spink - 28 января 2022
ПродавецSpink
Дата28 января 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Künker - 26 марта 2021
ПродавецKünker
Дата26 марта 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе CNG - 21 октября 2020
ПродавецCNG
Дата21 октября 2020
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе DNW - 9 сентября 2020
ПродавецDNW
Дата9 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Künker - 20 марта 2020
ПродавецKünker
Дата20 марта 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Heritage - 18 апреля 2019
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Heritage - 18 апреля 2019
ПродавецHeritage
Дата18 апреля 2019
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе London Coins - 2 сентября 2018
ПродавецLondon Coins
Дата2 сентября 2018
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе Morton & Eden - 8 декабря 2017
ПродавецMorton & Eden
Дата8 декабря 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" на аукционе DNW - 16 июня 2017
ПродавецDNW
Дата16 июня 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Якова I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" составляет 610 USD. В монете содержится 1,1462 гр чистого золота, поэтому ниже 176,01 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст"?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Якова IМонеты Великобритании 1604 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом 1/2 кроны (Полукрона)Нумизматические аукционы