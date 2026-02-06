1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" (Великобритания, Яков I)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес1,25 гр
- Чистого золота (0,0369 oz) 1,1462 гр
- Диаметр18 мм
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал1/2 кроны (Полукрона)
- Годбез года (1604-1619)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) года "Первый бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 1144 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1200 GBP. Торги состоялись 21 сентября 2016.
Сколько стоит золотая монета Якова I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" составляет 610 USD. В монете содержится 1,1462 гр чистого золота, поэтому ниже 176,01 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Первый бюст"?
