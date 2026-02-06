flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1 крона без года (1583-1603) (Великобритания, Елизавета I)

Аверс монеты - 1 крона без года (1583-1603) - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета IРеверс монеты - 1 крона без года (1583-1603) - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,916)
  • Вес2,83 гр
  • Чистого золота (0,0833 oz) 2,5923 гр
  • Диаметр23,5 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЕлизавета I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1583-1603)
  • ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:6200 USD
График аукционных продаж 1 крона без года (1583-1603) - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1583-1603) года. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 28500 GBP. Торги состоялись 15 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона без года (1583-1603) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
Великобритания 1 крона без года (1583-1603) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
2015 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Великобритания 1 крона без года (1583-1603) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
Великобритания 1 крона без года (1583-1603) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1583-1603) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
Великобритания 1 крона без года (1583-1603) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
10749 $
Цена в валюте аукциона 8000 GBP
Великобритания 1 крона без года (1583-1603) на аукционе Heritage - 13 января 2025
Великобритания 1 крона без года (1583-1603) на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1583-1603) на аукционе Spink - 26 сентября 2024
Великобритания 1 крона без года (1583-1603) на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1583-1603) на аукционе Spink - 10 сентября 2024
Великобритания 1 крона без года (1583-1603) на аукционе Spink - 10 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата10 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1583-1603) на аукционе MDC Monaco - 4 мая 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата4 мая 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1583-1603) на аукционе MDC Monaco - 4 мая 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата4 мая 2024
СохранностьAU53 PCGS
Цена
Великобритания 1 крона без года (1583-1603) на аукционе Spink - 4 апреля 2024
ПродавецSpink
Дата4 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1583-1603) на аукционе CNG - 20 сентября 2023
ПродавецCNG
Дата20 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1583-1603) на аукционе St James’s - 17 ноября 2022
ПродавецSt James’s
Дата17 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1583-1603) на аукционе NOONANS - 16 ноября 2022
ПродавецNOONANS
Дата16 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1583-1603) на аукционе Heritage - 28 августа 2022
Великобритания 1 крона без года (1583-1603) на аукционе Heritage - 28 августа 2022
ПродавецHeritage
Дата28 августа 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1583-1603) на аукционе St James’s - 14 июня 2022
ПродавецSt James’s
Дата14 июня 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1583-1603) на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1583-1603) на аукционе Spink - 29 марта 2022
ПродавецSpink
Дата29 марта 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1583-1603) на аукционе Spink - 23 января 2022
Великобритания 1 крона без года (1583-1603) на аукционе Spink - 23 января 2022
ПродавецSpink
Дата23 января 2022
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1583-1603) на аукционе St James’s - 23 сентября 2021
ПродавецSt James’s
Дата23 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1583-1603) на аукционе St James’s - 23 сентября 2021
ПродавецSt James’s
Дата23 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1583-1603) на аукционе St James’s - 23 сентября 2021
ПродавецSt James’s
Дата23 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1583-1603) на аукционе Baldwin's of St. James's - 15 октября 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата15 октября 2020
СохранностьUNC
Цена
Сколько стоит золотая монета Елизаветы I 1 крона без года (1583-1603)?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1 крона без года (1583-1603) составляет 6200 USD. В монете содержится 2,5923 гр чистого золота, поэтому ниже 394,22 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1583-1603)?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1583-1603) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона без года (1583-1603)?

Для продажи 1 крона без года (1583-1603) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
