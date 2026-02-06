1 крона без года (1583-1603) (Великобритания, Елизавета I)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,916)
- Вес2,83 гр
- Чистого золота (0,0833 oz) 2,5923 гр
- Диаметр23,5 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЕлизавета I
- Номинал1 крона
- Годбез года (1583-1603)
- ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1583-1603) года. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 28500 GBP. Торги состоялись 15 октября 2020.
Сколько стоит золотая монета Елизаветы I 1 крона без года (1583-1603)?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1 крона без года (1583-1603) составляет 6200 USD. В монете содержится 2,5923 гр чистого золота, поэтому ниже 394,22 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1583-1603)?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1583-1603) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 крона без года (1583-1603)?
Для продажи 1 крона без года (1583-1603) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.