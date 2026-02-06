1 крона без года (1583-1603) (Великобритания, Елизавета I)

Сколько стоит золотая монета Елизаветы I 1 крона без года (1583-1603)? По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1 крона без года (1583-1603) составляет 6200 USD. В монете содержится 2,5923 гр чистого золота, поэтому ниже 394,22 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1583-1603)? Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1583-1603) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.