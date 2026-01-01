flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Монеты Великобритании 1594 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен без года (1559-1600)Цепи на опускной решетке
Средняя цена27000 $
Продажи
0261
Аверс
Реверс
Риал без года (1583-1600)
Средняя цена83000 $
Продажи
024
Аверс
Реверс
Энджел без года (1559-1603)Обводка точками
Средняя цена6300 $
Продажи
0215
Аверс
Реверс
1 фунт без года (1583-1603)
Средняя цена32000 $
Продажи
0240
Аверс
Реверс
1/2 фунта без года (1583-1603)
Средняя цена27000 $
Продажи
075
Аверс
Реверс
1 крона без года (1583-1603)
Средняя цена6200 $
Продажи
039
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603)
Средняя цена7000 $
Продажи
035
