Монеты Великобритании 1594 года
Выберите категорию
Все
Все
Золото
Золотые монеты
Соверен без года (1559-1600)
Цепи на опускной решетке
Средняя цена
27000 $
Продажи
0
261
Риал без года (1583-1600)
Средняя цена
83000 $
Продажи
0
24
Энджел без года (1559-1603)
Обводка точками
Средняя цена
6300 $
Продажи
0
215
1 фунт без года (1583-1603)
Средняя цена
32000 $
Продажи
0
240
1/2 фунта без года (1583-1603)
Средняя цена
27000 $
Продажи
0
75
1 крона без года (1583-1603)
Средняя цена
6200 $
Продажи
0
39
1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603)
Средняя цена
7000 $
Продажи
0
35
