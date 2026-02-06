flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1/2 фунта без года (1583-1603) (Великобритания, Елизавета I)

Аверс монеты - 1/2 фунта без года (1583-1603) - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета IРеверс монеты - 1/2 фунта без года (1583-1603) - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,995)
  • Вес5,51 гр
  • Чистого золота (0,1763 oz) 5,4825 гр
  • Диаметр32 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЕлизавета I
  • Номинал1/2 фунта
  • Годбез года (1583-1603)
  • ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:27000 USD
График аукционных продаж 1/2 фунта без года (1583-1603) - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 фунта без года (1583-1603) года. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 33188 проданному на аукционе Heritage Auctions за 66000 USD. Торги состоялись 13 января 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 фунта без года (1583-1603) на аукционе Cambi Aste - 13 ноября 2025
ПродавецCambi Aste
Дата13 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
13910 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Великобритания 1/2 фунта без года (1583-1603) на аукционе Künker - 7 октября 2025
ПродавецKünker
Дата7 октября 2025
СохранностьXF
Цена
25762 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Великобритания 1/2 фунта без года (1583-1603) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1583-1603) на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1583-1603) на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1583-1603) на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1583-1603) на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1583-1603) на аукционе Auction World - 14 июля 2024
ПродавецAuction World
Дата14 июля 2024
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1583-1603) на аукционе MDC Monaco - 4 мая 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата4 мая 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1583-1603) на аукционе MDC Monaco - 4 мая 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата4 мая 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1583-1603) на аукционе MDC Monaco - 4 мая 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата4 мая 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1583-1603) на аукционе MDC Monaco - 4 мая 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата4 мая 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1583-1603) на аукционе Bruun Rasmussen - 30 апреля 2024
ПродавецBruun Rasmussen
Дата30 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1583-1603) на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 7 марта 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата7 марта 2024
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1583-1603) на аукционе Spink - 28 сентября 2023
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1583-1603) на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1583-1603) на аукционе New York Sale - 11 января 2023
ПродавецNew York Sale
Дата11 января 2023
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1583-1603) на аукционе Heritage - 28 августа 2022
ПродавецHeritage
Дата28 августа 2022
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1583-1603) на аукционе St James’s - 14 июня 2022
ПродавецSt James’s
Дата14 июня 2022
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1583-1603) на аукционе St James’s - 14 июня 2022
ПродавецSt James’s
Дата14 июня 2022
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1/2 фунта без года (1583-1603) на аукционе NOONANS - 24 мая 2022
ПродавецNOONANS
Дата24 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Елизаветы I 1/2 фунта без года (1583-1603)?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 фунта без года (1583-1603) составляет 27000 USD. В монете содержится 5,4825 гр чистого золота, поэтому ниже 834,34 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 фунта без года (1583-1603)?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 фунта без года (1583-1603) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 фунта без года (1583-1603)?

Для продажи 1/2 фунта без года (1583-1603) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

