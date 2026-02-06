flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1 фунт без года (1583-1603) (Великобритания, Елизавета I)

Аверс монеты - 1 фунт без года (1583-1603) - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета IРеверс монеты - 1 фунт без года (1583-1603) - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,995)
  • Вес11,2 гр
  • Чистого золота (0,3583 oz) 11,144 гр
  • Диаметр38 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЕлизавета I
  • Номинал1 фунт
  • Годбез года (1583-1603)
  • ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:32000 USD
График аукционных продаж 1 фунт без года (1583-1603) - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I
Цены на аукционах (236)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 фунт без года (1583-1603) года. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 34199 проданному на аукционе Heritage Auctions за 240000 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе New York Sale - 15 января 2026
ПродавецNew York Sale
Дата15 января 2026
СохранностьAU58 PCGS
Цена
33000 $
Цена в валюте аукциона 33000 USD
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе Nihon - 14 декабря 2025
ПродавецNihon
Дата14 декабря 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
41730 $
Цена в валюте аукциона 6500000 JPY
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе Spink - 10 декабря 2025
ПродавецSpink
Дата10 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе Cambi Aste - 13 ноября 2025
ПродавецCambi Aste
Дата13 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе Stack's - 26 августа 2025
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе SINCONA - 28 мая 2025
ПродавецSINCONA
Дата28 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе Stack's - 19 января 2025
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе Stack's - 19 января 2025
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе St James’s - 15 января 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 января 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе Morton & Eden - 21 ноября 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата21 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе GINZA - 16 ноября 2024
ПродавецGINZA
Дата16 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе Spink - 26 сентября 2024
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе Heritage - 17 августа 2024
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе Heritage - 17 августа 2024
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе Heritage - 17 августа 2024
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе Auction World - 14 июля 2024
ПродавецAuction World
Дата14 июля 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе Heritage - 10 мая 2024
Великобритания 1 фунт без года (1583-1603) на аукционе Heritage - 10 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата10 мая 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Елизаветы I 1 фунт без года (1583-1603)?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт без года (1583-1603) составляет 32000 USD. В монете содержится 11,144 гр чистого золота, поэтому ниже 1695,65 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт без года (1583-1603)?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 фунт без года (1583-1603) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 фунт без года (1583-1603)?

Для продажи 1 фунт без года (1583-1603) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Елизаветы IМонеты Великобритании 1583 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом 1 фунтНумизматические аукционы