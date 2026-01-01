flag
Монеты Великобритании 1605 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Роуз Риал без года (1604-1619) Второй выпуск
Средняя цена13000 $
Продажи
0134
Аверс
Реверс
Риал «Шпора» без года (1604-1619) Второй выпуск
Средняя цена59000 $
Продажи
031
Аверс
Реверс
Энджел без года (1604-1619) Второй выпуск
Средняя цена6600 $
Продажи
019
Аверс
Реверс
Энджел без года (1604-1619) Второй выпускОтверстие
Средняя цена1900 $
Продажи
021
Аверс
Реверс
1/2 энджела без года (1604-1619) Второй выпуск
Средняя цена21000 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
Юнайт без года (1604-1619) Второй бюст
Средняя цена3200 $
Продажи
1159
Аверс
Реверс
Юнайт без года (1604-1619) Четвёртый бюст
Средняя цена4200 $
Продажи
0346
Аверс
Реверс
Юнайт без года (1604-1619) Пятый бюст
Средняя цена1900 $
Продажи
3142
Аверс
Реверс
2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) Третий бюст
Средняя цена2100 $
Продажи
022
Аверс
Реверс
2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) Четвёртый бюст
Средняя цена2000 $
Продажи
076
Аверс
Реверс
2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) Пятый бюст
Средняя цена2200 $
Продажи
092
Аверс
Реверс
1 крона без года (1604-1619) Первый бюст
Средняя цена1800 $
Продажи
183
Аверс
Реверс
1 крона без года (1604-1619) Третий бюст
Средняя цена1500 $
Продажи
047
Аверс
Реверс
1 крона без года (1604-1619) Пятый бюст
Средняя цена880 $
Продажи
052
Аверс
Реверс
1 крона без года (1604-1619) Чертополох
Средняя цена1500 $
Продажи
160
Аверс
Реверс
1 крона без года (1604-1619) ЧертополохIR с одной стороны или отсутствует
Средняя цена880 $
Продажи
07
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) Первый бюст
Средняя цена610 $
Продажи
051
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) Третий бюст
Средняя цена460 $
Продажи
024
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) Пятый бюст
Средняя цена630 $
Продажи
054

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона без года (1604-1619) Второй выпуск"QVAE DEVS"
Средняя цена4900 $
Продажи
074
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) Второй выпуск
Средняя цена1600 $
Продажи
018
Аверс
Реверс
1 шиллинг без года (1604-1619) Третий бюст
Средняя цена240 $
Продажи
0132
Аверс
Реверс
1 шиллинг без года (1604-1619) Четвёртый бюст
Средняя цена3600 $
Продажи
1143
Аверс
Реверс
1 шиллинг без года (1604-1619) Пятый бюст
Средняя цена260 $
Продажи
0110
Аверс
Реверс
6 пенсов 1605 Третий бюст
Средняя цена170 $
Продажи
050
Аверс
Реверс
6 пенсов 1605 Четвёртый бюст
Средняя цена160 $
Продажи
021
Аверс
Реверс
2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) Второй выпуск
Средняя цена110 $
Продажи
187
Аверс
Реверс
Пенни без года (1604-1619) Второй выпуск
Средняя цена120 $
Продажи
045
Аверс
Реверс
1/2 пенни без года (1604-1619) Второй выпуск
Средняя цена140 $
Продажи
027

Медные монеты

Аверс
Реверс
Фартинг без года (1603-1625)
Средняя цена130 $
Продажи
045
Аверс
Реверс
Фартинг без года (1603-1625)Овальная форма
Средняя цена190 $
Продажи
06
