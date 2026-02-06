flag
6 пенсов 1605 года "Третий бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 6 пенсов 1605 года "Третий бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 6 пенсов 1605 года "Третий бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр26 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал6 пенсов
  • Год1605
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:170 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1605 года "Третий бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1605 года "Третий бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 2124 проданному на аукционе London Coins LTD за 1000 GBP. Торги состоялись 6 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 6 пенсов 1605 "Третий бюст" на аукционе NOONANS - 11 декабря 2025
ПродавецNOONANS
Дата11 декабря 2025
СохранностьF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 90 GBP
Великобритания 6 пенсов 1605 "Третий бюст" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
Великобритания 6 пенсов 1605 "Третий бюст" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Великобритания 6 пенсов 1605 "Третий бюст" на аукционе Leu - 10 июля 2025
ПродавецLeu
Дата10 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******

Великобритания 6 пенсов 1605 "Третий бюст" на аукционе NOONANS - 8 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата8 апреля 2025
СохранностьF
Цена
******

Великобритания 6 пенсов 1605 "Третий бюст" на аукционе CNG - 2 апреля 2025
ПродавецCNG
Дата2 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******

Великобритания 6 пенсов 1605 "Третий бюст" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
Великобритания 6 пенсов 1605 "Третий бюст" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******

Великобритания 6 пенсов 1605 "Третий бюст" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******

Великобритания 6 пенсов 1605 "Третий бюст" на аукционе CNG - 4 декабря 2024
ПродавецCNG
Дата4 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1605 "Третий бюст" на аукционе CNG - 6 ноября 2024
ПродавецCNG
Дата6 ноября 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1605 "Третий бюст" на аукционе CNG - 5 июня 2024
ПродавецCNG
Дата5 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******

Великобритания 6 пенсов 1605 "Третий бюст" на аукционе CNG - 3 апреля 2024
ПродавецCNG
Дата3 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******

Великобритания 6 пенсов 1605 "Третий бюст" на аукционе NOONANS - 15 ноября 2023
ПродавецNOONANS
Дата15 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
******

Великобритания 6 пенсов 1605 "Третий бюст" на аукционе St James’s - 17 октября 2023
ПродавецSt James’s
Дата17 октября 2023
СохранностьVF
Цена
******

Великобритания 6 пенсов 1605 "Третий бюст" на аукционе Rio de la Plata - 16 июня 2023
ПродавецRio de la Plata
Дата16 июня 2023
СохранностьF
Цена
******

Великобритания 6 пенсов 1605 "Третий бюст" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 31 марта 2023
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата31 марта 2023
СохранностьVF
Цена
******

Великобритания 6 пенсов 1605 "Третий бюст" на аукционе Frank S. Robinson - 8 февраля 2023
ПродавецFrank S. Robinson
Дата8 февраля 2023
СохранностьF
Цена
******

Великобритания 6 пенсов 1605 "Третий бюст" на аукционе BAC - 18 января 2023
ПродавецBAC
Дата18 января 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1605 "Третий бюст" на аукционе BAC - 7 сентября 2022
ПродавецBAC
Дата7 сентября 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1605 "Третий бюст" на аукционе Davissons Ltd. - 31 августа 2022
ПродавецDavissons Ltd.
Дата31 августа 2022
СохранностьVF
Цена
******

Великобритания 6 пенсов 1605 "Третий бюст" на аукционе BAC - 6 апреля 2022
ПродавецBAC
Дата6 апреля 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1605 "Третий бюст" на аукционе BAC - 27 октября 2021
ПродавецBAC
Дата27 октября 2021
СохранностьF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Якова I 6 пенсов 1605 года "Третий бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1605 года "Третий бюст" составляет 170 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1605 года "Третий бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1605 года "Третий бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1605 года "Третий бюст"?

Для продажи 6 пенсов 1605 года "Третий бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

