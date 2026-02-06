flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

6 пенсов 1605 года "Четвёртый бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 6 пенсов 1605 года "Четвёртый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 6 пенсов 1605 года "Четвёртый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал6 пенсов
  • Год1605
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:160 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1605 года "Четвёртый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1605 года "Четвёртый бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 440 GBP. Торги состоялись 24 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 6 пенсов 1605 "Четвёртый бюст" на аукционе Pesek Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1605 "Четвёртый бюст" на аукционе Rio de la Plata - 14 марта 2025
ПродавецRio de la Plata
Дата14 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1605 "Четвёртый бюст" на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Великобритания 6 пенсов 1605 "Четвёртый бюст" на аукционе TimeLine Auctions - 9 сентября 2023
ПродавецTimeLine Auctions
Дата9 сентября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания 6 пенсов 1605 "Четвёртый бюст" на аукционе NOONANS - 8 июня 2023
ПродавецNOONANS
Дата8 июня 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1605 "Четвёртый бюст" на аукционе London Coins - 4 июня 2023
ПродавецLondon Coins
Дата4 июня 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1605 "Четвёртый бюст" на аукционе WCN - 17 ноября 2022
ПродавецWCN
Дата17 ноября 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1605 "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 10 февраля 2022
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2022
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1605 "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 12 января 2021
ПродавецSpink
Дата12 января 2021
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1605 "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 7 мая 2020
ПродавецHeritage
Дата7 мая 2020
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1605 "Четвёртый бюст" на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1605 "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 28 июля 2019
ПродавецHeritage
Дата28 июля 2019
СохранностьVF30 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1605 "Четвёртый бюст" на аукционе WAG - 3 декабря 2017
ПродавецWAG
Дата3 декабря 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1605 "Четвёртый бюст" на аукционе Grün - 17 мая 2017
ПродавецGrün
Дата17 мая 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1605 "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 29 марта 2017
ПродавецSpink
Дата29 марта 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1605 "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 2 марта 2017
ПродавецHeritage
Дата2 марта 2017
СохранностьF15 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1605 "Четвёртый бюст" на аукционе DNW - 13 декабря 2016
ПродавецDNW
Дата13 декабря 2016
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1605 "Четвёртый бюст" на аукционе Stephen Album - 12 сентября 2015
ПродавецStephen Album
Дата12 сентября 2015
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1605 "Четвёртый бюст" на аукционе London Coins - 31 августа 2013
ПродавецLondon Coins
Дата31 августа 2013
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1605 "Четвёртый бюст" на аукционе Pegasi Numismatics - 22 февраля 2012
ПродавецPegasi Numismatics
Дата22 февраля 2012
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Якова I 6 пенсов 1605 года "Четвёртый бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1605 года "Четвёртый бюст" составляет 160 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1605 года "Четвёртый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1605 года "Четвёртый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1605 года "Четвёртый бюст"?

Для продажи 6 пенсов 1605 года "Четвёртый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

