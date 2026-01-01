Монеты Великобритании 1570 года

Каталог
Великобритания
Период:
1559-1952
1559-1952
Елизавета I
1559-1602
Яков I
1603-1625
Карл I
1625-1649
Содружество
1649-1660
Оливер Кромвель
1656-1658
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг III
1760-1820
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
Виктория
1837-1901
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Эдуард VIII
1936-1936
Георг VI
1936-1952
Соверен без года (1559-1578)
Решетка без цепей
Средняя цена
86000 $
Продажи
0
7
Соверен без года (1559-1600)
Цепи на опускной решетке
Средняя цена
27000 $
Продажи
0
261
Энджел без года (1559-1578)
Обводка линией
Средняя цена
7800 $
Продажи
0
18
Энджел без года (1559-1578)
Обводка точками с одной стороны
Средняя цена
8700 $
Продажи
0
7
Энджел без года (1559-1603)
Обводка точками
Средняя цена
6300 $
Продажи
0
215
Энджел без года (1559-1578)
Корабль влево
Средняя цена
6000 $
Продажи
0
20
1/2 энджела без года (1559-1578)
Обводка линией
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1/2 энджела без года (1559-1578)
"Z.HIB"
Средняя цена
8200 $
Продажи
0
2
1/2 энджела без года (1559-1578)
Обводка точками
Средняя цена
6300 $
Продажи
0
68
1/2 энджела без года (1559-1578)
Обводка точками. Без "E"
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1/4 энджела без года (1559-1578)
Средняя цена
3700 $
Продажи
0
73
1/2 фунта без года (1559-1578)
Обводка линией
Средняя цена
30000 $
Продажи
0
3
1/2 фунта без года (1559-1578)
Обводка точками
Средняя цена
7300 $
Продажи
0
154
1/2 фунта без года (1559-1578)
Малый портрет
Средняя цена
7600 $
Продажи
0
2
1/2 фунта без года (1559-1578)
Широкий бюст
Средняя цена
7200 $
Продажи
0
32
1/2 фунта без года (1561-1570)
Средняя цена
20000 $
Продажи
0
57
1 крона без года (1559-1578)
Обводка линией
Средняя цена
23000 $
Продажи
0
1
1 крона без года (1559-1578)
Обводка точками
Средняя цена
4400 $
Продажи
0
31
1 крона без года (1559-1578)
Широкий бюст
Средняя цена
4900 $
Продажи
0
9
1 крона без года (1561-1570)
Средняя цена
15000 $
Продажи
0
14
1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578)
Обводка линией
Средняя цена
30000 $
Продажи
0
1
1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578)
Обводка точками
Средняя цена
5200 $
Продажи
0
31
1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578)
Широкий бюст
Средняя цена
3100 $
Продажи
0
11
1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570)
Средняя цена
22000 $
Продажи
0
7
Категория
Год
Поиск